Livre no mercado, Pedro Caixinha vira o ficha um para assumir o Grêmio

A corrida para treinar o Grêmio tem um novo líder. Pedro Caixinha, português de 54 anos, é o novo favorito para comandar o Tricolor em 2025. O técnico está livre no mercado e se tornou o "queridinho" da direção para ocupar a função. Com passagem no futebol brasileiro, o treinador atende todos os requisitos e qualificações buscadas pela direção gremista. O negócio, contudo, não é fácil e outros clubes também manifestaram interesse no profissional. O atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Botafogo, vê o nome com bons olhos. O tempo continua correndo e o Grêmio também deve.

O técnico está sem clube desde outubro, quando deixou o Bragantino após um jejum de sete jogos sem vencer. Na época, o time paulista lutava contra a temida Série B e a sequência infeliz derrubou o português do cargo. Sua história na terra canarinho, no entanto, não foi só marcada de frustrações. Em 2023, Caixinha conduziu a equipe de Bragança para a parte de cima da tabela, conquistando uma vaga na pré-Libertadores e protagonizando a melhor campanha do clube na história do Brasileirão. Como bem sabemos, a boa fase não se manteve em 2024.

Apesar do seu memorável trabalho em São Paulo, não é só ao Brasil que se limita o currículo do treinador. No decorrer da sua trajetória, o português também atuou no Catar, Arábia Saudita, Escócia, Argentina e México. Foi no último, entretanto, que viveu a melhor fase da carreira. Em seu primeiro trabalho no Santos Laguna, o técnico conquistou a Copa MX Apertura de 2014, a Liga MX Clausura de 2014/2015 e o título de Campeão dos Campeões em 2015.