Copa Intercontinental - Em uma partida com pouquíssimas emoções com a bola rolando e empates sem gols no tempo normal e na prorrogação, o Pachuca venceu o Al-Ahly nas cobranças de pênaltis e vai decidir o torneio contra o Real Madrid, amanhã. Na semifinal, no sábado, o egípcio Al-Ahly esteve mais perto do gol no tempo normal e inclusive nas cobranças por pênaltis quando abriu 2 a 0, mas sofreu com uma virada dos mexicanos, que fecharam a decisão por 6 a 5 no estádio 974 em Doha, no Catar. Recopa Sul-Americana - A Conmebol divulgou as datas dos jogos entre Botafogo e Racing pela edição de 2025. A partida de ida será disputada no dia 20 de fevereiro e a de volta uma semana depois, no dia 27. Os dois jogos terão início às 21h30min (de Brasília). O time argentino será mandante na ida, e os cariocas na volta. O Glorioso poderá decidir a competição em casa já que foi o campeão da Libertadores. Os argentinos conquistaram a Sul-Americana. Skate - Rayssa Leal é a maior campeã da Street League Skateboarding (SLS). Aos 16 anos, a maranhense conquistou, ontem, seu terceiro troféu do Super Crown, disputado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, em final decidida na última manobra. Com o título, ela supera a compatriota Pâmela Rosa, que detém dois troféus (2019 e 2021). As japonesas Coco Yoshizawa, 15, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Paris-2024, e Yumeka Oda, 18, completaram o pódio, com 35.2 e 33.7 pontos, respectivamente. Vôlei - Em duelo entre as duas potências da modalidade no Sabiazinho, em Uberlândia, o Cruzeiro mostrou garra e força e venceu o Trentino, da Itália, por 3 sets a 1 (25/22, 20/25, 25/16 e 26/22) para faturar o pentacampeonato do Mundial de Clubes. De quebra, o time mineiro igualou os próprios italianos como maiores campeões mundiais da modalidade. O Foolad Sirjan, do Irã, ganhou do Lube Civitanova, da Itália, por 3 sets a 2 e ficou com o 3º lugar. Boxe - A boxeadora brasileira Bia Ferreira venceu a francesa Licia Bourdesa por pontos em sua primeira defesa do cinturão da Federação Internacional de Boxe (IBF), em luta de dez rounds pela categoria peso-leve (até 61 kg) realizada no sábado em Monte Carlo, em Mônaco. Bia havia conquistado o título mundial em abril, ao nocautear a argentina Yanina Lescano.