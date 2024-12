Como estratégia de mercado, Inter monitora destaques do rebaixado Athletico-PR

Trata-se de uma prática comum a investida por destaques dos clubes rebaixados à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Encerrada a competição no domingo (8), surgem as especulações por nomes que, apesar da queda, têm nível de sobra para permanecer na elite. Tal estratégia de mercado, no caso do Inter, se faz necessária pelo poder aquisitivo aquém de adversários diretos na briga por títulos, como Botafogo, Palmeiras e Flamengo.

LEIA MAIS: Inter entra em férias de olho no mercado e precisando vender jogadores

Para 2025, o Colorado já tem dois alvos na mira, ambos do Athletico-PR, que caiu na última rodada, ao perder para o Atlético-MG. São eles o meio-campista Erick e o ponta-direita Canobbio. O primeiro é um sonho antigo da direção. No início do ano, houve uma investida pelo jogador de 26 anos, que tinha seu passe valorizado pelo momento de estabilidade do clube, que investia alto no ano do centenário.

Avaliado em cerca de 5 milhões de euros, Erick, aos 27 anos, deve ver seu preço baixar, e pode encaminhar uma saída por menos. A concorrência nacional dos gaúchos é o Bahia, endinheirado pelo Grupo City, dono da SAF do clube.

O segundo nome talvez seja o que mais empolgue dentre os quatro times que caíram. Canobbio era, até pouco tempo, titular da seleção uruguaia de Marcelo Bielsa. Ele só perdeu espaço na Celeste por conta de uma intriga com o treinador e seu jeito de conduzir o vestiário, que envolve outros atletas.

O ponteiro é daqueles box-to-box, que corre o campo inteiro e chega com qualidade na frente. Sem um valor especulado, o atleta de 26 anos pode ser uma opção viável para o clube, que busca um atacante de lado para brigar por posição ou formar parceria com Wesley, que ainda atrai interesse do futebol europeu e pode deixar o Beira-Rio.

Também no Furacão, o centroavante Gonzalo Mastriani é mais um atrativo. Este, no entanto, não está vinculado ao Colorado, que pode buscar uma reposição para Alario, de saída após uma temporada de estreia apagada. Também uruguaio, o goleador rubro-negro marcou 16 gols na temporada. Antes, em 2023, marcou 21 tentos com a camisa do América-MG, que também acabou relegado.

Os demais rebaixados do Brasileirão também possuem seus protagonistas. No caso do Criciúma, o atacante congolês Bolasie foi quem se salvou. Entretanto, este é um jogador mais experiente e, aos 33 anos, não deve ser procurado por um clube que procura minerar e elevar o patamar de atletas mais jovens, como fez com Rômulo e Bruno Gomes.

Já o Cuiabá tem Isidro Pitta. Mais um homem gol do futebol brasileiro, que é titular da seleção paraguaia. O atacante, no entanto, atrai interesse do Bahia e do Vitória, que disputam um Ba-Vi pela sua contratação. Com Erick e Canobbio despontando como as duas principais possibilidades, o Colorado deve seguir atrás de negócios financeiramente modestos, sem grandes aportes, apostando na criatividade para incorporar o elenco e suprir as saídas que estão por vir.