LISTA: 5 treinadores que podem pintar no Grêmio em 2025

encerramento do contrato com o técnico Renato Portaluppi O Grêmio anunciou no início da tarde desta segunda-feira (9) o. Assim, o ídolo gremista deixa o clube após a sua quarta passagem na casamata, com um aproveitamento de 57% - com 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas.

Agora, a missão da direção gremista é encontrar no mercado de treinadores o substituto de Renato. Alguns nomes já surgem como opções possíveis a comandar o Tricolor na próxima temporada.

Confira abaixo uma lista com cinco possíveis nomes para treinar o Grêmio em 2025.

1. Hernán Crespo – O argentino que teve passagem pelo São Paulo em 2021 é um dos nomes mais citados quando se fala em comando técnico do Grêmio para o ano que vem. A imprensa argentina, inclusive, dá como quase certa a sua chegada em Porto Alegre. Atualmente sem clube, Crespo treinou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na atual temporada.

2. Tite – Campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 2001, Tite seria um nome de segurança para comandar o tricolor na próxima temporada. Se a opção da direção for não arriscar, o ex-técnico da seleção brasileira é uma opção. Um dos problemas, porém, seria o alto salário da grande comissão técnica do treinador.

3. Pedro Caixinha – O técnico português é um dos nomes que têm sido fortemente cogitados nos bastidores gremistas. Sem clube, Caixinha treinou o Red Bull Bragantino entre dezembro de 2022 a outubro de 2024, e informações de São Paulo apontam interesse gremista no profissional.

4. Arce – Multicampeão pelo clube nos anos 1990 como lateral direito, atualmente, o paraguaio treina o Guaraní, clube do seu país. A chegada de Arce, ídolo gremista, seria uma forma de trazer a torcida para perto após uma temporada ruim.

5. Gabriel Milito – O argentino chegou a duas finais pelo Atlético-MG nesta temporada – Copa do Brasil e Libertadores. Perdeu as duas decisões e acabou demitido antes do fim da temporada. Conhecedor e atualizado com o futebol brasileiro, seria uma alternativa estrangeira já adaptada ao Brasil.