Notas esportivas

Liga dos Campeões - Dando a largada na 6ª rodada, às 14h45min, jogam: Dínamo Zagreb x Celtic e Girona x Liverpool. Depois, às 17h, se enfrentam: Brest x PSV, Shakhtar x Bayern, Club Brugge x Sporting, Salzburg x PSG, Leipzig x Aston Villa, Leverkusen x Inter e Atalanta x Real Madrid. Oscar - Sonho antigo do torcedor colorado, o meio-campista interessa outros clubes brasileiros. O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, admitiu que gostaria de contar com o meia em 2025 e disse que até conversou com o atleta. Oscar é um meia de origem e foi muito bem na função em sua última temporada no futebol chinês. Além de balançar as redes 16 vezes, o atleta distribuiu 29 assistências, totalizando 45 participações diretas em gol em 39 jogos. Palmeiras - O atacante Dudu não deve permanecer no clube para a temporada 2025. O Alviverde está discutindo a rescisão de contrato com o atleta, que tem o Cruzeiro como provável destino. No domingo, o camisa 7 viveu clima de fim de festa no Allianz Parque após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, se despedindo dos companheiros no vestiário. Vitória - O clube confirmou a renovação contratual do técnico Thiago Carpini para a próxima temporada. O treinador segue no clube até dezembro de 2025 e agora vai participar do planejamento para o ano que vem. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, pelo presidente rubro-negro, Fábio Mota. Alisson - O Liverpool divulgou ontem a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Girona. A grande novidade é a presença do goleiro brasileiro, que vinha se recuperando de uma lesão há cerca de dois meses. A última partida de Alisson pelo Liverpool foi no dia 5 de outubro, contra o Crystal Palace, quando sofreu uma lesão muscular na coxa na reta final do duelo. Justiça - Jorge Luis Sampaio Santos renunciou ao cargo de presidente da torcida organizada Mancha Verde em meio à investigação sobre a emboscada a cruzeirenses, ocorrida no final de outubro. Ele já teve mandado de prisão preventiva expedido, está foragido da Justiça e agora pretende se entregar. Jorge informou sua renúncia em carta enviada aos integrantes da organizada, no domingo. Foram três anos à frente da torcida.