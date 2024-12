Após 13 anos, Athletico-PR volta a ser rebaixado para a Série B no ano do seu centenário

No jogo mais dramático da última rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro após perder para o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV. O gol da partida foi marcado por Rubens, que aproveitou o rebote de um pênalti desperdiçado por Hulk e decretou a queda de um dos principais projetos esportivos do país nos últimos anos.

Devido aos resultados paralelos, a partida entre mineiros e paranaenses se tornou extremamente decisiva, com o perdedor condenado ao rebaixamento.

Com o resultado, o Furação terminou o torneio na 17ª posição, somando 42 pontos, dois a menos que o Bragantino, primeiro time fora do Z-4. No ano de seu centenário, o clube retorna à Série B após 13 anos na elite do futebol brasileiro e se junta aos outros três rebaixados: Criciúma, Cuiabá e Atlético-GO.



Nos outros jogos da tarde, o Bragantino goleou o Criciúma por 5 a 1 e chegou aos 44 pontos, enquanto o Fluminense, mesmo jogando no Allianz Parque, bateu o Palmeiras por 1 a 0 graças a um gol do atacante Serna, fechando o Brasileirão com 46 pontos, na 13ª colocação.