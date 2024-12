Super Mundial de Clubes - A Fifa divulgou no sábado a tabela detalhada com dias, horários e estádios dos confrontos da fase de grupos do torneio de 2025. A primeira edição da nova competição será disputada nos EUA entre 15 de junho e 13 de julho. De acordo com a programação, o Palmeiras será o primeiro brasileiro a entrar em campo, diante do Porto, no dia 15 de junho, às 19h. No mesmo dia, o Botafogo encara o Seatle Sounders, dos EUA, às 23h. A trajetória do Flamengo, por sua vez, começa no dia 16, às 22h, contra o Esperánce, da Tunísia. No dia seguinte, será a vez de o Fluminense jogar contra o Borussia Dortmund, às 13h. Fórmula 1 - Lando Norris, da McLaren, confirmou o bom fim de semana e, após largar na pole position, venceu o GP de Abu Dhabi neste domingo. O britânico foi seguido por Carlos Sainz e Charles Leclerc, ambos da Ferrari. A corrida representou a última etapa da temporada 2024. McLaren, portanto, levou o título do Mundial de Construtores. Com 666 pontos, a equipe conquistou seu nono título da modalidade após ficar 26 anos sem vencer. Em segundo lugar, a Ferrari somou 652 pontos. Max Verstappen, por sua vez, figurou fora pódio. Tendo sido campeão antecipado no GP de Las Vegas, o piloto holandês, da Red Bull, ficou em 6º lugar. Gabriel Bortoleto - Confirmado na próxima temporada da F1 como piloto da equipe Sauber, o brasileiro de 20 anos conquistou ontem o título do Mundial de F2. Ele subiu no pódio da última corrida da temporada, ao terminar na 2ª colocação em Abu Dhabi, e garantiu a conquista do campeonato com certa tranquilidade. O argentino Isack Hadjar, único concorrente direto do brasileiro, acabou travado na largada e teve que receber ajuda para retornar aos boxes. Bortoleto será o primeiro piloto brasileiro titular da F1 desde 2017, ano em que Felipe Massa deixou a competição.