Super Mundial 2025 - A Fifa sorteou os grupos da nova competição, a ser disputada entre junho e julho de 2025. Serão 32 equipes, com oitos grupos e mata-mata, a partir das oitavas de final. Grupo A: Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami; Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders; Grupo C: Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica; Grupo D: Flamengo, Espérance de Tunis, Chelsea e León; Grupo E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milão; Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns; Grupo G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain e Juventus; Grupo H: Real Madrid, Al-Hilal, Pachuca e RB Salzburg. Seleção brasileira - A CBF marcou uma reunião com o técnico Dorival Júnior para avaliação do trabalho. O encontro ocorrerá nesta sexta-feira, com a presença do presidente Ednaldo Rodrigues. A informação é de que a CBF não quer mexer na comissão técnica, e a tendência é que Dorival continue para os jogos contra Argentina e Colômbia, em março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Brasileirão - Botafogo (76 pontos) e Palmeiras (73 pontos) brigam pelo título da competição na última rodada. Em oito de nove cenários, o título fica com os cariocas. O Fogão, se não sair de campo derrotado, garante o seu terceiro título do torneio nacional independentemente do que aconteça em Palmeiras x Fluminense, no Allianz Parque. Atlético-MG - A Conmebol puniu o clube com dois jogos de portões fechados em competições da entidade em 2025, além de pagar R$ 480 mil de multa, por conta do uso de sinalizadores e fogos de artifício no duelo com o River Plate, pela partida de ida da semifinal da Libertadores. Fórmula 1 - Mesmo com o título garantido por Max Verstappen, da Red Bull, não vão faltar histórias para contar na última corrida de um movimentado ano de 2024. Isso porque McLaren e Ferrari lutam pelo campeonato de construtores, e Lewis Hamilton e Mercedes encerram a parceria mais vencedora da história da categoria. A despedida da temporada ocorre neste domingo, às 10h, no GP de Abu Dhabi. Nesta sexta, os treinos livres ocorrem às 6h30min e às 10h30min. No sábado, mais um treino, às 7h30min. Já a classificação ocorre às 11h.