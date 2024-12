Série A - Pela 37ª rodada, Fluminense x Cuiabá e Athletico-PR x Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h. Mundial de Clubes - A plataforma de streaming DAZN firmou um acordo com a Fifa para transmitir, com exclusividade e gratuitamente, os 63 jogos da edição de 2025, nos Estados Unidos. O sorteio dos grupos acontece nesta quinta-feira, também com transmissão da DAZN. Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão no pote 1 e serão cabeças de chave, assim como River Plate, Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique e PSG. O atual campeão da Libertadores, o Botafogo, está no pote 3, com o saudita Al-Hilal, de Neymar, e o argentino Boca Juniors. Futebol paulista - Jogos entre os quatro grandes clubes do estado paulista (São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras), além do Guarani e Ponte Preta, seguirão sendo disputados com torcida única. A decisão foi tomada pela Federação Paulista de Futebol, atendendo a uma recomendação do Ministério Público de São Paulo (MP/SP). Botafogo - A eleição presidencial pode mudar de data. O pleito está marcado para o próximo dia 18, mas o dia coincide com a final da Copa Intercontinental, e há a possibilidade de o jogo ter a participação do clube. O Real Madrid, da Espanha, já está na decisão e aguarda a definição do adversário. A Junta Eleitoral do clube analisa o cenário. Membros da Junta pretendem debater a pauta com os representantes das duas chapas concorrentes em breve. Santos - O clube está perto de confirmar a permanência de Gil até dezembro de 2025. O defensor, que chegou até a dizer aos amigos que penduraria as chuteiras, repensou a aposentadoria e quer jogar no Peixe por mais um ano. O Peixe negocia novos moldes para um acordo, inclusive com a possibilidade de uma valorização salarial. Nomes como Giuliano e Willian Bigode, em contraste, estão perto de deixar o elenco. Ambos discutem rescisão.