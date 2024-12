Super Mundial - A Fifa divulgou oficialmente quais são as restrições para o sorteio dos grupos em sua nova competição. A entidade anunciou que clubes de um mesmo país não poderão estar no mesmo grupo. O sorteio, cheio de restrições, também evitará que times de mesma confederação dividam chave "sempre que possível". Isso determina que o Botafogo, que está no pote 3, não fique junto de Flamengo, Fluminense ou Palmeiras -todos no pote 1. Pan-Americano - As prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói oficializaram nesta terça ao COB a intenção de sediar os Jogos de 2031. As cidades entraram na disputa com São Paulo, que já havia manifestado interesse em receber o evento. O Brasil só poderá ter uma representante na disputa junto à organizadora Panam Sports, que será definida pelo COB em janeiro. A escolha da cidade-sede do evento ocorre em agosto do ano que vem. Assunção (Paraguai) e dirigentes mexicanos já manifestaram interesse em disputar, mas ainda não houve oficialização das candidaturas. Justiça - Polícia Civil prendeu sete integrantes da Mancha Alviverde, principal organizada do Palmeiras, suspeitos de participar da emboscada a um ônibus da Máfia Azul, uniformizada do Cruzeiro, que terminou com um morto e 17 feridos. Vasco - Nesta terça, o clube decidiu liberar três jogadores do elenco principal: Galdames, Rojas e Rossi. O trio tinha contrato até o final do ano e não havia perspectiva de aproveitamento para a próxima temporada. Nenhum deles teve destaque em 2024. Santos - Enquanto não define o nome do novo treinador para a temporada 2025, o Peixe anunciou, nesta terça, a contratação de Guilherme Souza como gerente de futebol. Paulinho - Após o trágico final de temporada do Atlético-MG, o atacante desabafou no X (antigo Twitter), admitindo que estava jogando no sacrifício havia vários meses e passará por cirurgia nos próximos dias devido uma fissura óssea sofrida na canela da perna direita. Ele, portanto, só volta em 2025. Rebeca Andrade - Maior medalhista olímpica da história do Brasil, a ginasta apareceu na lista das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo em 2024, divulgada pela rede britânica BBC. Rebeca é uma das oito esportistas que aparecem na lista, divulgada nesta terça-feira.