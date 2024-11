GP do Catar ocorre neste final semana com polêmicas entorno de Versptappen

Ocorre, neste final de semana, o GP do Catar de Fórmula 1. Nesta sexta (29), após o treino livre, pela manhã, na classificação sprint, Lando Norris garantiu a pole da penúltima etapa da temporada de 2024. O britânico da McLaren terminou em primeiro no classificatório para a corrida curta, registrando tempo de 1min21s002. George Russell, da Mercedes, e Oscar Piastri, também da McLaren, ficaram em segundo e em terceiro na sessão, respectivamente.

Neste sábado, às 11h, a agenda segue com a corrida sprint. Depois, às 15h, ocorre a classificação. A atração principal será no domingo, às 15h, com a corrida principal. Entretanto, o evento não terá a emoção de uma corrida pelo título. Isso porque Max Verstappen garantiu o tetracampeonato da Fórmula 1 no GP de Las Vegas, ao chegar a 403 pontos, 63 a mais do que Norris, que está na vice-liderança. O piloto, inclusive, se envolveu em uma polêmica com os rivais.

A declaração do holandês da Red Bull de que seria campeão em 2024 com os carros da McLaren ou mesmo da Ferrari não foi bem recebida pelos pilotos das escuderias. Lando Norris, que defende a McLaren, disse "discordar totalmente" do holandês. Charles Leclerc, da escuderia italiana, também comentou sobre assunto e afirmou que o piloto da Red Bull "exagerou" ao falar isso.

Segundo colocado no Mundial, Norris afirmou na coletiva de imprensa antes do GP do Catar que o holandês poderia fazer um "show de comédia", por conta da declaração. O britânico elogiou o rival, mas afirmou que Verstappen se equivocou no que disse. "Ele pode falar o que quiser. É claro que eu discordo totalmente. Ele é bom, mas isso (de ser campeão com a McLaren) não é verdade", enfatizou Norris.

Em terceiro lugar na classificação, Charles Leclerc também discordou de Verstappen. Para o monegasco os pilotos só têm como conhecer os carros que pilotam, e dessa forma, não teria com o piloto da Red Bull ter certeza de que seria campeão em outros carros. "É muito difícil dizer algo assim sem saber como o carro realmente é".

O piloto da Ferrari seguiu com o raciocínio, mas elogiou Verstappen. "Ele é um piloto incrível, sem dúvidas. Conseguindo (vencer pela Ferrari) ou não, eu não sei como a RBR é, como a McLaren é, e ele não sabe como a Ferrari é. Então talvez seja um pouco de exagero dizer isso."