Corinthians - A vaquinha lançada pelos Gaviões da Fiel precisa arrecadar quase R$ 4 milhões por dia para bater a meta para a quitação da Arena. A meta foi estabelecida diante do valor total da dívida do financiamento do estádio, que está em torno de R$ 710 milhões de acordo com os últimos dados apresentados pelo Corinthians. A ação foi lançada oficialmente na última quarta, às 19h10 (de Brasília), e está programada para se encerrar no final de maio. A iniciativa já ultrapassou a meta diária antes mesmo de completar 24h, batendo R$ 1 milhão arrecadado em apenas três horas. STJD - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, está proibido de ir a jogos até o fim do Brasileirão. Ou seja, vai deixar o cargo sem uma "despedida" no estádio. O dirigente levou, nesta quinta-feira, 15 dias de suspensão, aplicados pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Braz foi denunciado por uma fala direcionada aos árbitros, depois do jogo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. "Vocês vão f* o futebol brasileiro. Vai tomar no c*. O VAR vai acabar com o futebol brasileiro". Fifa - Após a atualização do ranking da Fifa nesta quinta-feira, foram definidos os cabeças de chave para as Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026. Os 12 grupos serão encabeçados pelas seleções que avançaram às quartas de final da Liga das Nações (Croácia, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal e Espanha) e as quatro equipes fora da competição mais bem colocadas no ranking: Inglaterra (4ª), Bélgica (8ª), Suíça (20ª) e Áustria (22ª).