Liga dos Campeões - Pela 5ª rodada da fase de grupos, nesta terça, jogaram: Slovan Bratislava 2x3 Milan, Sparta Praga 0x6 Atlético de Madrid, Manchester City 3x3 Feyenoord, Barcelona 3x0 Stade Brestois, Bayern 1x0 PSG, Inter de Milão 1x0 RB Leipzig, Young Boys 1x6 Atalanta, Leverkusen 5x0 RB Salzburg e Sporting 1x5 Arsenal. Nesta quarta, fechando a rodada, se enfrentam às 14h45min: Estrela Vermelha x Stuttgart e Sturm x Girona. Depois, jogam às 17h: Liverpool x Real Madrid, Aston Villa x Juventus, Mônaco x Benfica, PSV x Shakhtar, Celtic x Brugge, Bologna x Lille e Dinamo Zagreb x Borussia Dortmund. Brasileirão - A CBF divulgou nesta terça as datas e horários das duas últimas rodadas da competição, que termina no domingo do dia 8 de dezembro, com todos os jogos às 16h. Na penúltima rodada, os gaúchos jogam na próxima quarta. Às 20h, o Grêmio visita o Vitória, enquanto o Juventude visita o São Paulo. Já às 21h30min, o Inter recebe o Botafogo. Corinthians - O Flamengo recebeu na tarde desta terça os 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) pela transferência de Hugo Souza para o clube paulista. A negociação que se arrastou por mais de dois meses chegou ao fim, e o goleiro assinará contrato de quatro anos. Ao todo, o Timão desembolsou R$ 7,3 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta. Felipe Melo - O veterano foi punido com cinco jogos pela Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ontem, por críticas à arbitragem, e não deve mais entrar em campo pelo clube. Fora dos planos do técnico Mano Menezes, o jogador gostaria de disputar mais uma temporada nas Laranjeiras, mas não deve ter o vínculo renovado. O clube também foi multado em R$ 50 mil por racismo de torcedores contra os torcedores gaúchos, no duelo com o Grêmio. Santos - Presidente Marcelo Teixeira apontou que aguarda uma resposta do atacante Gabigol, de saída do Flamengo, até dezembro. "O pai do atleta pediu que aguardássemos até dezembro. Temos de entender que o Santos também chegou um pouco depois de outras propostas que surgiram, mas está na mesa", afirmou o mandatário, que ainda demonstrou confiança no acerto com o técnico Luís Castro para 2025.