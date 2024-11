No Mineirão, Grêmio encara o Cruzeiro para afastar o fantasma do Z-4

Há apenas três pontos da zona de rebaixamento, o Grêmio entrará em campo nesta quarta-feira (27), às 21h, para garantir a permanência na primeira divisão. O Tricolor gaúcho enfrentará o Cruzeiro fora de casa e, em caso de vitória, chegará aos 43 pontos. Com apenas quatro confrontos restantes na temporada, um triunfo encaminharia o clube gaúcho para o seu objetivo. Na briga contra o Z-4, o time de Renato Portaluppi vem sendo fortemente contestado por suas performances e resultados, além de lidar com uma série de tensionamentos extracampo. A partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão, disputada no Mineirão, é uma oportunidade do clube tirar parte desse peso das costas.

Para a felicidade do torcedor, o plantel terá reforços de peso para o duelo: Soteldo, Aravena e Villasanti. O trio é titular, porém foi poupado (com exceção do venezuelano) da última disputa em virtude de desgastes físicos. A formação ofensiva da equipe, mesmo assim, segue sendo uma incógnita, uma vez que o técnico gremista deixou claro que mudará o esquema a depender das circunstâncias do jogo. Analisando um retrospecto recente, entretanto, a maior dúvida deve se situar entre Edenilson ou Cristaldo. A decisão dependerá da postura adotada por Renato: aumentar o poder de marcação ou fortalecer a articulação no campo de ataque.

Pensando agora no setor de defesa, Rodrigo Ely é um ponto de interrogação. Na disputa com o Juventude, nos acréscimos do primeiro tempo, o zagueiro deixou o gramado sob suspeita de uma fratura no pé. A hipótese não se confirmou, porém as condições de jogo do atleta continuam incertas. Diante disso, Geromel ou Gustavo Martins devem assumir a vaga na defesa, configurando, em qualquer um dos casos, uma dupla de zaga nunca antes vista no Tricolor. Com isso, a provável escalação para a parida conta com Marchesín; João Pedro, Jemerson, Geromel (Gustavo Martins) e Reinaldo; Dodi e Villasanti; Aravena, Soteldo e Edenilson (Cristaldo); Braithwaite.