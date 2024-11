Futebol feminino - Pelo oitavo ano seguido, o título do Gauchão Feminino será decidido em um Grenal. Após eliminarem Brasil de Farroupilha e Juventude, respectivamente, Gurias Coloradas e Gurias Gremistas se enfrentam hoje, às 20h, no Beira-Rio, pelo jogo de ida da final.

Série A - Em partida atrasada da 19ª rodada do Brasileirão, o Athletico-PR derrotou o Atletico-MG por 1 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba. Com o resultado, o Furacão subiu para a 14ª posição no torneio, empurrando o Juventude de volta para o Z-4.

Série B - Pela 37ª rodada, penúltima da competição, jogaram neste final de semana: Operário-PR 1x1 Mirassol, Novorizontino 1x1 Paysandu, Amazonas 0x4 Goiás, Vila Nova 3x4 Ituano, Ponte Preta 0x4 Sport, Brusque 2x1 Guarani, Santos x CRB e Chapecoense x Coritiba. Com os resultados, o Santos garantiu o título antecipado do torneio.

Neymar Jr. - O Santos tem reunião agendada com o pai do craque para esta semana, para entender quais as condições necessárias para tê-lo de volta já na próxima temporada. Atualmente, não há uma negociação em curso, já que o retorno de Neymar depende, primeiramente, da rescisão contratual com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Justiça - O homem suspeito de ter atirado uma bomba que atingiu um fotógrafo no jogo entre Atlético-MG e Flamengo, na partida de volta da final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte, foi preso neste domingo. A identidade não foi divulgada.

Robinho - O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a continuidade do ex-atacante na prisão teve um importante avanço neste sábado. Com o posicionamento da ministra Cármen Lúcia, o placar agora está em cinco votos a favor à permanência do jogador na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. A decisão, que conta com um voto contrário (de Gilmar Mendes), precisa apenas de mais um voto para atingir a maioria dos ministros.

Tênis - Beatriz Haddad Maia venceu seus dois jogos de simples e ainda voltou à quadra nas duplas para conquistar o ponto que selou a vitória por 3 a 2 sobre a Argentina nos playoffs da Billie Jean King Cup, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Todos os três pontos do Brasil vieram com a paulista, atual número 17 do mundo.