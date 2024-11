Inter segue os treinos no CT Parque Gigante com folga programada no final de semana

Com a moral em alta, o Inter segue os treinos sem pressão até este sábado (16), e tem folga programada para domingo. O cronograma, em meio à Data Fifa, é visando o duelo com o Vasco, na próxima quinta-feira (21), fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ocupando o 5º lugar, o Colorado perdeu uma posição na tabela após o empate sem gols entre Flamengo e Atlético-MG, na quarta. Com o ponto somado, o Rubro-Negro igualou os 59 dos gaúchos, estando à frente pelo número de vitórias.

LEIA MAIS: Vitão garante que não tem propostas e fala em trabalhar dobrado para estar na seleção

O final de semana no CT Parque Gigante não promete grandes emoções. Comemorando a volta do volante Fernando, recuperado da lesão o técnico Roger Machado tem o elenco à disposição para trabalhar as variações que julga necessárias e manter o ritmo das atividades. As únicas ausências são Rochet, Valencia e Borré, a serviço de Uruguai, Equador e Colômbia, respectivamente, na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Após o descanso no domingo, o grupo de jogadores retorna na segunda, para os últimos três treinos em Porto Alegre, antes do embarque para o Rio de Janeiro, na quarta. Mesmo mirando o G-4, vale ressaltar que o time alvirrubro já está na zona de classificação direta para a Libertadores do ano que vem, já que o título do Flamengo na Copa do Brasil abre mais uma vaga via Brasileirão. Quem vem logo atrás, em 6º, é o São Paulo, com 57 pontos.