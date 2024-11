Futebol feminino - Pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, jogam nesta sexta-feira: Grêmio (6) x (0) Brasil de Farroupilha, às 15h, e Inter (2) x (1) Juventude, às 17h. Série B - A 37ª rodada, penúltima da competição, começa na sexta-feira, com Operário-PR x Mirassol, às 16h. No sábado, jogam: Novorizontino x Paysandu, às 17h; Amazonas x Goiás, às 19h; Vila Nova x Ituano, às 21h; Ponte Preta x Sport, às 21h30min. No domingo: Brusque x Guarani, às 11h; Santos x CRB e Chapecoense x Coritiba, às 16h. Patrimônio - O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tombou definitivamente o Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, mais conhecido como Complexo do Ibirapuera, em São Paulo. O local chegou a receber um tombamento emergencial provisório em 2021 diante do plano da gestão estadual da época de transformar o ginásio em shopping center. Santos - O presidente Marcelo Teixeira atualizou a situação de Gabigol. O dirigente afirmou que o atacante, que está em reta de final de contrato com o Flamengo, ainda não definiu qual clube defenderá em 2025, apesar de um acerto com o Cruzeiro ter sido noticiado. "Com o acesso, reiteramos a possibilidade e fizemos a proposta para que o Gabriel defendesse o Santos nas próximas temporadas", disse à Espn nesta quarta-feira. Tênis - O Time Brasil BRB segue na preparação para enfrentar a Argentina, nesta sexta-feira e sábado, a partir das 15h e 14h, respectivamente, pelos playoffs da Billie Jean King Cup by Gainbridge, no Ginásio do Ibirapuera. O sorteio que define a ordem dos jogos do confronto acontece nesta quinta-feira. A equipe formado por Bia Haddad Maia, Laura Pigossi, Carol Meligeni, Ingrid Martins e a estreante Luiza Fullana. Gabriela Cé e Ana Candiotto também integram o grupo como sparrings. Tênis 2 - Com bons resultados no tênis juvenil, o Brasil obterá um feito incomum no dia 25 deste mês. Será o país com as tenistas mais jovens do ranking atual da WTA, ambas de apenas 14 anos. A marca será alcançada com a entrada de Victoria Barros na lista que reúne as melhores tenistas do mundo.