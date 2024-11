Notas esportivas

Série B - Resultados da 36ª rodada, no sábado: CRB 0x1 Goiás e Novorizontino 0x1 Operário. Hoje, tem Vila Nova x Ponte Preta, às 18h30min, e Paysandu x Brusque e Coritiba x Santos, às 21h.

Futebol feminino - Jogos de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, no domingo: Brasil de Farroupilha 0x6 Grêmio e Inter 2x1 Juventude.

Seleção brasileira - O técnico Dorival Júnior convocou, no sábado, o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, para os próximos compromissos do Brasil nas Eliminatórias da Copa. Eles entram nas vagas de Éder Militão e Rodrygo, que se lesionaram na vitória do Real Madrid sobre o Osasuna por 4 a 0, no Santiago Bernabéu. O caso mais sério é o de Militão, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e perderá o restante da temporada europeia.

Santos - O Peixe entrou em acordo com Dodô e oficializou a rescisão contratual do lateral-esquerdo, que não entrou em campo nesta temporada. O jogador perdeu prestígio com o técnico Fábio Carille e sua saída já vinha sendo indicada desde o fim do Campeonato Paulista.

Justiça - Cinco homens e sete mulheres, integrantes da uniformizada Máfia Azul, torcida organizada cruzeirense, foram presos na tarde do sábado após agredirem uma torcedora do Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Inter Miami - O time de Lionel Messi foi surpreendido e eliminado na primeira rodada do mata-mata da MLS, pelo Atlanta United, diante de sua torcida. Na noite de sábado, o time de Atlanta venceu por 3 a 2 o terceiro e decisivo jogo da série. O confronto, válido pelas quartas de final da Conferência Leste da MLS, começou com uma vitória por 2 a 1 do Inter Miami, em casa. O placar se repetiu, mas desta vez favorável para o Atlanta United, na segunda partida. E o desfecho foi a zebra neste sábado. A temporada para Messi, Suárez e cia, portanto, está encerrada.

Superação - A triatleta Luisa Baptista participou, no sábado, de sua primeira corrida desde que foi vítima de um atropelamento durante um treino, em dezembro de 2023, que a deixou em coma por dois meses. A brasileira participou da competição por cinco minutos, trotou levemente e recebeu uma medalha simbólica. A campeã dos Jogos Pan-Americanos 2019 passou quase 200 dias internada após o acidente em que sofreu 28 fraturas.