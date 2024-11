Liga dos Campeões - No fechamento da 4ª rodada, nesta quarta, teve: Club Brugge 1x0 Aston Villa e Shakhtar Donetsk 2x1 Young Boys, Estrela Vermelha 2x5 Barcelona, Bayern 1x0 Benfica, Feyenoord 1x3 Salzburg, Inter de Milão 1x0 Arsenal, PSG 1x2 Atlético de Madrid, Sparta Praga 1x2 Brestois e Stuttgart 0x2 Atalanta. Libertadores - O site utilizado para a comercialização dos ingressos da final, que será realizada dia 30, em Buenos Aires, está fora do ar e a entidade admitiu falha. As vendas começaram no dia 1º para os setores mistos do Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Os botafoguenses terão 22 mil entradas para o setor Centenário que começariam a ser comercializados nesta quarta-feira. Contudo, na hora agendada, o sistema não funcionou, para enorme bronca e pânico dos cariocas. Fórmula 1 - O brasileiro Gabriel Bortoleto está confirmado como piloto titular da Sauber em 2025, e seguirá na equipe quando o time passar a se chamar Audi a partir de 2026. Com isso, ele encerra um hiato de oito anos sem titulares do país na principal categoria do automobilismo, desde a aposentadoria de Felipe Massa em 2017. Bortoleto completou recentemente 20 anos e vem tendo uma ascensão meteórica nas categorias diretamente abaixo da F1. Ele foi campeão da F3 logo em seu ano de estreia, em 2023, e é atualmente o líder da F2, com duas rodadas duplas para o final da temporada. Rebeca Andrade - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quarta-feira que a atleta será 'embaixadora' nos Jogos da Juventude, que serão disputados em João Pessoa, na Paraíba. A competição reúne atletas entre 15 e 17 anos que estão iniciando suas carreiras. Na ginástica, ainda há jovens de 14 anos e Rebeca, que somou quatro medalhas em Paris-2024, é uma grande referência e espelho para esses atletas mirins que também sonham em representar o nome do Brasil. Boxe - A francesa Licia Boudersa será a adversária da brasileira Beatriz Ferreira, dia 14 de dezembro, em Montecarlo, Mônaco, na sua primeira defesa do cinturão mundial dos pesos leves, versão Federação Internacional de Boxe (FIB). Bourdesa, de 32 anos, é experiente e soma 23 vitórias (quatro nocautes), duas derrotas e dois empates. Já Bia, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, está invicta e soma cinco vitórias, com dois nocautes.