Série A - Nesta quarta-feira, às 21h, Cruzeiro x Flamengo e Atlético-GO x Atlético-MG se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão. Liga dos Campeões - Pela 4ª rodada, nesta terça, teve: Slovan Bratislava 1x4 Dínamo Zagreb e PSV 4x0 Girona, Real Madrid 1x3 Milan, Liverpool 4x0 Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund 1x0 Sturm, Celtic 3x1 Leipzig, Lille 1x1 Juventus, Sporting 4x1 Manchester City e Bologna 0x1 Mônaco. Nesta quarta, tem Club Brugge x Aston Villa e Shakhtar Donetsk x Young Boys, às 14h45min. Depois, às 17h, duelam Estrela Vermelha x Barcelona, Bayern x Benfica, Feyenoord x Salzburg, Inter de Milão x Arsenal, PSG x Atlético de Madrid, Sparta Praga x Brestois e Stuttgart x Atalanta. Argentina - O técnico Lionel Scaloni anunciou nesta terça-feira a relação de jogadores da seleção argentina visando a disputa dos dois jogos das Eliminatórias da América do Sul marcados para o mês de novembro. Recuperado de lesão, Messi encabeça a convocação. Em grande fase no Botafogo, o meia Thiago Almada também foi chamado, sendo o único representante do futebol brasileiro. A novidade da vez é o retorno do goleiro Dibu Martínez após cumprir suspensão. Tênis - Djokovic anunciou nesta terça-feira que não disputará o ATP Finals, torneio que encerra a temporada e para o qual estava perto da classificação. O tenista sérvio alegou um problema físico e desistirá da briga pela vaga. Com a ausência do ex-número 1 do mundo, a organização da competição fechou sua lista de classificados. Fórmula 1 - Após acompanhar o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, no fim de semana, Gabriel Bortoleto mostrou confiança em obter uma vaga no grid em 2025 ou 2026. Sem dar detalhes sobre negociações, o jovem brasileiro disse estar satisfeito com os resultados que vêm conquistando nos últimos dois anos. Bortoleto está sendo especulado na Sauber-Audi já para a próxima temporada. A equipe tem um assento vago e vem fazendo mistério sobre sua decisão final, faltando três etapas para o fim da temporada.