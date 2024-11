Neymar sai machucado de campo em seu segundo jogo após retorno de lesão

Neymar deixou a partida entre Al-Hilal e Esteghlal pela Champions League da Ásia sentindo uma lesão na parte posterior da coxa direita. O brasileiro, que entrou ao longo do segundo tempo no jogo deste segunda-feira (4), atuou apenas por 28 minutos. Ele ficou em campo apenas até os 40 minutos da etapa final, quando saiu pela linha de fundo após tentar dominar passe de Marcos Leonardo. Já fora do gramado, o jogador foi atendido por médicos. A partida terminou 3 a 0 para o Al-Hilal.

O astro atuou logo atrás do trio de ataque e se movimentou bastante pelo campo. Ele encontrou espaços entre a linha de defesa e o setor de meio de campo do Esteghlal. Os 28 minutos de Neymar em campo renderam uma 'caça' dos adversários ao brasileiro. Ele se desentendeu com Niknafs logo em seu segundo lance no jogo, após ser desarmado pelo iraniano, que acertou seu pé esquerdo. Eles discutiram por um tempo.

Depois, o camisa 10 recebeu passe de costas para a marcação e tocou de primeira, mas foi levantado por Zamani, que chegou firme por trás. Em seguida, Neymar deu um chapéu, mas passou em branco de novo. O camisa 10 surpreendeu Kooshki e encobriu o adversário após receber passe rasteiro. O gol, no entanto, não saiu. Na melhor chance dele, Renan Lodi chegou ao fundo, tocou para trás, mas a bola, que ia na direção do brasileiro, desviou na defesa e saiu.

Caso se recupere, Neymar só deve voltar a campo no dia 26 de novembro. Neste dia, o Al-Hilal enfrenta o Al Sadd, do Qatar, pela quinta rodada da Champions da Ásia. O brasileiro não está inscrito no Campeonato Saudita e, por isso, ficará todo esse tempo sem atuar. Sem o camisa 10, o Al-Hilal volta a campo na próxima sexta-feira (8). A equipe vai enfrentar o Al-Ettifaq, às 11h45min (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Saudita.