Série A - Ainda pela 32ª rodada, jogam nesta terça, às 21h30min: Bahia x São Paulo e Botafogo x Vasco. Série B - Fechando a 35ª rodada, tem Amazonas x América-MG, às 19h, Brusque x Botafogo-SP, às 21h, e Mirassol x Coritiba, às 21h30min. Liga dos Campeões - Dando a largada na 4ª rodada da fase classificatória, jogam às 14h45min: Slovan Bratislava x Dínamo Zagreb e PSV x Girona. Depois, às 17h, tem: Real Madrid x Milan, Liverpool x Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund x Sturm, Celtic x Leipzig, Lille x Juventus, Sporting x Manchester City e Bologna x Mônaco. Neymar - O brasileiro sentiu nesta segunda uma lesão na parte posterior da coxa direita, durante a vitória do Al-Hilal sobre Esteghlal, por 3 a 0, pela Champions League da Ásia. O camisa 10, que entrou ao longo do segundo tempo, atuou por apenas 28 minutos. Ele tentou dominar um passe do compatriota Marcos Leonardo e, ao esticar a perna, acusou a contusão. A tendência é que o atacante seja reavaliado a partir de hoje, para estimar o tempo de recuperação. Solidariedade - O duelo entre Bahia e São Paulo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, será palco da campanha "Cadeiras Vazias". O setor Sudoeste do estádio terá 384 assentos vagos, que estarão ocupados por representações de camisas de clubes brasileiros. O número simboliza o total de vítimas fatais da violência no futebol, entre 1993 e 2023. Com isso, a campanha busca alertar sobre todo tipo de violência e intolerância dentro e fora dos estádios. Além do envolvimento dos clubes e de torcedores, parentes de vítimas estarão presentes na ação. A iniciativa foi idealizada pelo Ministério do Esporte em parceria com a CBF e a Associação Nacional de Torcidas Organizadas. Arsenal - Os ingleses anunciaram ontem que o brasileiro Edu Gaspar renunciou ao cargo de diretor esportivo do clube. Assim, ele deixa o time de Londres após cinco anos de serviços prestados. Fórmula 1 - Uma investigação sobre a decisão de Lando Norris, de iniciar uma segunda volta de apresentação após a largada do GP de São Paulo ser abortada, terminou em multa para o piloto da McLaren e também para George Russell, da Mercedes. O incidente foi investigado após o término da corrida e a decisão foi aplicar uma multa de cinco mil euros (aproximadamente R$ 31 mil).