No Maracanã, Grêmio encara o Fluminense para se distanciar do Z-4

Temendo a proximidade com o Z-4 e buscando confirmar vaga na Sul-Americana, o Grêmio enfrenta o Fluminense fora de casa nesta sexta-feira (1). Ambas equipes vivem cenários parecidos no Campeonato Brasileiro: o tricolor gaúcho ocupa a 11ª posição, com 38 pontos, e o tricolor carioca a 13ª, com 36 pontos. Foragidos da zona da degola, os Tricolores vivem um processo de reabilitação e sonham com a classificação para uma competição internacional. A partida será válida pela 32ª rodada e marcará o reencontro dos times após o confronto pelas oitavas de final da Libertadores.

O time de Renato Portaluppi tem mais dúvidas do que certeza quando se trata dos seus onze iniciais. Os pontos de interrogação em questão se concentram no campo ofensivo. Aravena, Soteldo e Edenilson disputam duas vagas no time, decisão esta que dependerá da utilização de quatro atacantes ou não no confronto. Na armação do ataque tricolor, Portaluppi precisará optar por Cristaldo ou Monsalve para ocupar a posição.

Na defesa, as coisas parecem estar mais alinhadas. Dodi, que estava suspenso por terceiro cartão amarelo, retomará sua posição natural, abrindo o meio-campo ao lado de Villasanti. Kannemann, por outro lado, não treinou a semana inteira e seguirá sendo desfalque. Fechando um mês sem entrar em campo, as condições de jogo do zagueiro preocupam a direção gremista. Dessa forma, o time deve ir a campo com Marchesín; João Pedro; Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Edenilson, Cristaldo (Monsalve) e Soteldo (Aravena); Braithwaite.

O plantel de Mano Menezes, por sua vez, também traz novidades para sexta-feira. O ex-capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, retornará aos gramados na ocasião. Reintegrado ao elenco, o zagueiro se recuperou de lesão no calcanhar e reforçará o time carioca. O meio campista formado pelo Inter, Nonato também volta a estar à disposição de Mano.

Na manhã desta quinta-feira (31), o Grêmio se apresentou nos gramados do CT Luiz Carvalho em seu último treinamento antes do confronto. O elenco embarcou à tarde rumo ao Rio de Janeiro, onde disputará colocações com o Fluminense no Maracanã.