Inter - Membros do Conselho Deliberativo (CD) do clube deflagaram um processo no qual um grupo de sete conselheiros "investigará" se houve "gestão temerária" por parte dos dirigentes devido à falta de transparência. A maior consequência seria o impeachment do presidente Alessandro Barcellos e demais integrantes do conselho de gestão. As chances, no entanto, são mínimas. Sul-Americana - Pelo jogo de volta da semifinal, tem Racing (2) x (2) Corinthians, às 21h30min, na Argentina. Atlético-MG - Uma greve geral nos meios de transportes da Argentina fez com que o Galo alterasse a logística de retorno ao Brasil, após a classificação para a final da Libertadores, no empate sem gols com o River Plate, na terça — na ida, havia batido os argentinos por 3 a 0. Inicialmente, o planejamento previa voo de volta para o País na madrugada de terça para quarta. Agora, a nova logística conta com o retorno a Belo Horizonte para esta quinta-feira. Nesta quarta, o grupo treinou em Buenos Aires. Robinho - O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu a data da retomada do julgamento de dois pedidos de habeas corpus do ex-jogador, em caso de estupro coletivo pelo qual foi condenado na Justiça italiana e que, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cumpre pena no Brasil desde março. O brasileiro, que nega as acusações, voltará a ser julgado entre os dias 15 e 26 de novembro. Palmeiras - A Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada do clube, está proibida de entrar em estádios de São Paulo a partir desta quarta-feira. A determinação se dá após emboscada contra um ônibus da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, que resultou na morte de um torcedor de 30 anos do clube mineiro. Apostas - Bruno Tolentino, tio de Paquetá, optou por ficar em silêncio diante da CPI das Apostas, no Senado. Com isso, ele será alvo de um requerimento para quebra de sigilo bancário e telemático. Tolentino se valeu de uma decisão do STF, que concedeu habeas corpus.