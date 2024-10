Série B - Nesta terça-feira, às 19h, Goiás x Operário e Brusque x Chapecoense entram em campo pela 34ª rodada. Já às 21h30min, Amazona x Botafogo SP e Guarani x Novorizontino se enfrentam. Libertadores - Disputando o jogo de volta da semifinal, Atlético-MG x River Plate se enfrentam em Buenos Aires, às 21h30min. A partida definirá o primeiro finalista da competição. No jogo de ida, disputado em Belo Horizonte, o Galo saiu com saldo positivo: 3 a 0. O River entra em campo em busca de uma remontada. CBF - A instituição afastou três árbitros e quatro assistentes de vídeo após a realização da rodada do Campeonato Brasileiro deste fim de semana. Eles foram retirados da escala por tempo indeterminado para "reavaliação de desempenho técnico". Entre os profissionais estão Ramon Abatti Abel e Pablo Ramon, juiz de campo e VAR, respectivamente, do jogo entre Palmeiras x Fortaleza. Disputado sábado, no Allianz Parque, o confronto terminou empatado por 2 a 2, com dois pênaltis polêmicos para o time paulista. Violência - Sete torcedores, vítimas da emboscada de palmeirenses contra integrantes de uma uniformizada do Cruzeiro, seguem internados. Entre eles, um foi transferido a um hospital particular, três foram encaminhados à Santa Casa de São Paulo e um está no Hospital Albano, em Franco da Rocha. Dois pacientes seguem em Mairiporã, em estado estável, e aguardam por vagas para a realização de cirurgia em serviços de referência do estado. Tênis - Beatriz Haddad Maia sofreu uma dura queda no ranking atualizado ontem, caindo do 10º para o 17º posto. A baixa de sete posições se deve ao desconto da pontuação que Bia faturou ao se sagrar campeã do Elite Trophy no encerramento da sua temporada, em 2023. A competição não consta no calendário deste ano e teve a pontuação retirada na atualização do ranking, o que já era esperado. No masculino, Thiago Wild subiu três posições e despontou no 75º posto. Thiago Monteiro sofreu nova queda e aparece no 100º lugar. Fórmula 1 - Após um fim de semana tumultuado no México, Max Verstappen deve enfrentar novas dificuldades no GP de São Paulo, no próximo final de semana. O piloto deve contar com um motor novo, o que causará punição automática, levando-o para o fim do grid de largada.