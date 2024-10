Antiga Florida Cup, FC Series terá três clubes brasileiros na edição 2025

A FC Series, antiga Florida Cup, terá a presença de três clubes brasileiros na edição de 2025, em janeiro. São Paulo, Atlético-MG e Cruzeiro se juntarão ao Orlando City na disputa do torneio de pré-temporada, que completa dez anos nesta edição. Nos próximos dias, a organização anunciará mais um clube para a disputa - a nacionalidade da equipe ainda não foi revelada.

O Brasil é o país com o maior número de equipes participantes no evento. Até o momento, foram oito clubes brasileiros, seguidos de sete equipes do Reino Unido e cinco da Alemanha. As agremiações nacionais embarcam rumo aos Estados Unidos para se prepararem para a temporada 2025, já visando as competições do próximo ano. Desde 2018, três clubes brasileiros não participavam simultaneamente da competição. Na ocasião, Corinthians, Fluminense e Atlético participaram do evento e disputaram amistosos nos EUA.

"Estamos muito felizes em receber o futebol do Brasil na Florida, onde milhares de brasileiros residem", disse João Vitor Menin, CEO Global do Inter&Co, empresa que patrocina um dos estádios que receberá partidas em Orlando. "Com a semana do futebol no Inter&Co Stadium, damos início a um período que deve celebrar comunidades locais, turistas que visitam e que consagra nosso compromisso com prover experiências e benefícios."

A competição se inicia no dia 15 de janeiro, com duelo entre São Paulo e Cruzeiro. O time mineiro faz sua estreia no torneio e disputa seu primeiro amistoso nos Estados Unidos em 11 anos. Os paulistas, por sua vez, já jogaram duas vezes a Florida Cup - quando ainda recebia esse nome - em 2017 e 2019. Na primeira vez, sagrou-se campeão ao bater River Plate e Corinthians, ambas as partidas nos pênaltis.

Atlético-MG já disputou amistosos em 2016, 2017 e 2018, sagrando-se campeão na primeira edição em que participou. Além do rival mineiro, o time alvinegro enfrentará o Orlando City, no dia 25 de janeiro. Na ocasião, o ganhador vai receber o troféu do Inter&Co, marcando a primeira semana do futebol apoiada pelo banco de origem brasileira nos EUA.