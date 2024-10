Com atrações e promoções, Grêmio volta a jogar com toda a capacidade da Arena

Entre os alagamentos, tragédias e dificuldades vividas no Rio Grande do Sul, as coisas, aos poucos, começaram a voltar a normalidade, e para o esporte não foi diferente. Depois de um semestre inteiro, o Grêmio finalmente voltará a jogar com a capacidade máxima na Arena, em embate contra o Atlético-GO neste sábado (26), às 16h. O Tricolor não dispunha da lotação máxima do seu estádio desde o confronto contra o Cuiabá, dia 20 de abril, no 1º turno do Campeonato Brasileiro. Para celebrar a ocasião, o clube anunciou a presença de atrações no aquecimento para o jogo, desconto nos ingressos e “superpromoção” na GrêmioMania.

O pré-jogo contará com brinquedos infláveis para criançada e food trucks com opções de alimentação e bebidas. Para além disso, no dia da disputa, a GrêmioMania terá toda a linha Umbro (2022, 2023 e 2024) com 50 % de desconto para sócios. Não-sócios, perante a comprovação do ingresso para o jogo, terão 30 % de desconto nos produtos. Falando dos ingressos, a situação não é diferente. O Grêmio está fazendo uma promoção que possibilita todos os sócios (com a mensalidade em dia) levarem um acompanhante, sem custo adicional. A venda dos ingressos já estás aberta.

Trazendo para dentro das quatro linhas, o técnico Renato Portaluppi já tem dois desfalques confirmados para o confronto: Diego Costa e Dodi, suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido no Gre-Nal 443. Apesar de ter características diferentes, Pepê é o favorito para assumir a posição. Olhando pelo outro lado, Reinaldo, que não jogou o clássico, também por suspensão, volta a estar à disposição.

A dúvida que assombra a casamata gremista é Walter Kannemann. O defensor vem de um processo de recuperação de lesão e é dúvida para o duelo contra o Atlético-GO. Apesar de ter participado dos treinos da semana passada, o zagueiro não disputou o Gre-Nal e voltou a sentir dores musculares. No começo desta semana, Kannemann, que não foi relacionado nos últimos dois jogos, não se reapresentou junto ao elenco.

Os treinamentos, entretanto, também trouxeram uma surpresa positiva para a torcida. Pelo que foi visto em imagens do CT Luiz Carvalho, André Henrique foi reintegrado ao elenco e retomou às atividades com bola. O atacante sofreu uma série de lesões graves e não joga desde o começo da temporada.

Na manhã desta quarta-feira, o grupo deu seguimento na preparação para o confronto diante do lanterna da competição. Após exercícios na academia, o elenco foi a campo sob os olhares atentos do treinador tricolor. Os destaques da base gremista, Tiago, Viery, Alysson e Igor Serrote, participaram das atividades. O grupo volta a trabalhar amanhã e na sexta-feira, também na parte da manhã.