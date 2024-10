Grêmio compra um terço da dívida da Arena e protege seus interesses

O Grêmio anunciou, na manhã desta terça-feira (22), a aquisição de um terço das dívidas bancárias da gestora da Arena. De acordo com a nota divulgada pelo clube, esse movimento “evita que essa fatia da dívida caia no controle de investidores não comprometidos com o clube”, os chamados fundos abutre. Partindo de uma negociação com o Banrisul, a operação aumenta o poder de barganha do Tricolor sobre o controle do estádio e deve fortalecer o clube em questões condizentes ao investimento no futebol, que é limitado pelas pendências com a gestora.

A antiga preocupação gremista, "os investidores abutres", já haviam comprado dois terços da dívida da gestora com o Banco do Brasil e o Santander. Caso o tricolor não fizesse o movimento, eles poderiam obter os três terços, ou seja 100%, e tomar o controle do negócio. Os fundos abutres são fundos de investimento que compram ativos de empresas ou países com dificuldades financeiras, a preços baixos, com o objetivo de lucrar em cima de crises.

“Vamos colher em campo o resultado desse movimento jurídico e financeiro que realizamos”, disse Alberto Guerra, presidente gremista, no comunicado. O acordo já vinha sendo tentado a muito tempo e só veio a se concretizar agora. Pelo que disse Eduardo Magrisso, vice-presidente tricolor, o valor desembolsado não pode ser divulgado por uma cláusula de confidencialidade no contrato.

Ainda sobre o Gre-Nal 443, Caíque, goleiro reserva do plantel gremista, admitiu na segunda-feira (21) ter arremessado uma bola de esparadrapos em uma criança presente na arquibancada do Beira-Rio. A família prestou queixa e o ocorrido foi parar na Polícia Civil. O jogador se explicou em suas redes sociais. “Não tive intenção nenhuma de direcionar a uma criança. Tenho um filho de 6 anos e jamais queria, como muitas pessoas disseram, agredir uma criança. Errei sim em jogar a bolinha, mas não tive intenção de direcionar a uma criança. Mas passando para esclarecer isso, pedir desculpas à família e à criança”, disse em sua conta no Instagram.

Dentro de campo, o Tricolor deu continuidade na sua preparação para o confronto deste sábado (26) contra o lanterna do campeonato, Atlético-GO. Em treinamento no CT Luiz Carvalho, os trabalhos começaram na academia, a partir de treinamentos de força, e foram sucedidos por atividades no gramado. O grupo volta a treinar na manhã desta quarta-feira (23), dando seguimento às atividades até sexta-feira, véspera do embate.