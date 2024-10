Após derrota no clássico, Grêmio se reaproxima da zona de rebaixamento

Instabilidades e incertezas rodeiam o estádio tricolor. O fracasso no clássico do último sábado (19) remexeu a bagunça que parecia estar se arrumando. Com a derrota por 1 a 0 para o rival, o Grêmio se viu ultrapassado pelo Criciúma, ocupando agora a 12ª colocação. A pior notícia do fim de semana, entretanto, não foi essa. Corinthians, Fluminense e Vitória, clubes que lutam pela sua permanência na primeira divisão, venceram seus confrontos da rodada, aproximando a zona de rebaixamento do meio de tabela. A distância, que antes era de seis pontos, agora virou três. A gordurinha conquistada no início do returno está queimando.

Os próximos cinco enfrentamentos do Tricolor serão decisivos para o desfecho dessa história. Jogando contra Atlético-GO, Fluminense, Palmeiras, Juventude e Cruzeiro, o Grêmio terá confronto direto com três candidatos ao rebaixamento e precisa de um saldo positivo para reafirmar sua continuidade na Série A. Faltam apenas 10 pontos para a equipe de Portaluppi chegar na nota de corte da divisão, os famosos 45 pontos. A troca ou não do comando técnico passa majoritariamente por essa conjuntura.

O Grêmio voltou a treinar na segunda-feira (21) de olho no embate contra o Atlético-GO, o lanterna do Campeonato Brasileiro. Válido pela 31ª rodada da competição, o próximo confronto do Tricolor está marcado para o sábado (26), às 16h30min, na Arena. Jogando em casa e precisando se afastar do Z-4, trata-se de três pontos que o clube não pode abrir mão. A partida do próximo final de semana marca a volta do público total à Arena. A direção ainda não anunciou nenhuma promoção de ingressos.

No início da tarde desta segunda-feira, o Grêmio publicou uma nota repudiando um suposto ato de injúria racial que teria sido praticado por um torcedor do Inter em direção ao setor visitante. Na declaração, o clube defendeu que o fato “seja investigado pelos órgãos competentes e eventuais medidas cabíveis sejam tomadas".

Outro caso que está em avaliação é o do goleiro Caíque, reserva gremista, que foi acusado de agredir uma criança no final da partida. De acordo com o boletim de ocorrência feito pela família, o jogador “arremessou um objeto, que se assemelha a uma bola feita de esparadrapos, e acertou seu filho, a vítima”. Ainda se aguarda mais informações de ambos ocorridos.