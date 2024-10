Gre-Nal 443: Roger atribui vitória do Inter no clássico ao trabalho duro

O Inter bateu o Grêmio por 1 a 0 no Gre-Nal 443, neste sábado (19). Vitorioso em seu primeiro clássico vestindo vermelho, o técnico Roger Machado falou, em entrevista coletiva, sobre a invencibilidade colorada e as emoções digeridas ao longo da semana. O comandante destaca que o triunfo é fruto de muito trabalho e que a vitória sobre o maior rival, no Rio Grande do Sul, vale mais que os três pontos.

Roger ainda enalteceu o trabalho do clube com profissionais em diversas funções, citando o exemplo de D’Alessandro, novo diretor esportivo. Ele destaca que o organograma do clube facilita o trabalho da comissão técnica, que pode focar nas questões referentes ao campo. Quanto a D'Ale, ele ainda falou sobre a atitude do dirigente na chegada ao estádio: "estava uma gritaria, achei que alguém estavam brigando. Fui ver e era o D'Ale pedindo para parar o ônibus. Era para nós descermos e sentirmos o calor da torcida antes do jogo".

Outro ponto importante importante da coletiva foi a fala do treinador sobre Gabriel Mercado. O argentino, que está fora da temporada por conta de uma lesão, participou via chamada de vídeo do pré-jogo, exercendo seu papel de liderança. “Entramos em campo com doze jogadores. O Mercado sempre esteve presente, essa vitória também é dele, que é muito importante para nós”, disse Roger.

Sobre Luis Otávio, jovem da base que estreou no clássico, o professor explica que ele está sendo observado: “chamei o Luis para treinar com a gente e viver o final de temporada. Ele sabia que receberia poucos minutos, mas também sabia que poderia entrar em uma ‘fogueira’”. Por fim, ele ainda destaca a importância de Fernando, que assumiu uma função de professor para o jovem.

Por fim, Roger respondeu a alfinetada de Renato Portaluppi, que disse, em sua coletiva, que os "colorados comemoram o Gre-Nal, mas não ganham titulos". Em sua fala, o técnico colorado acredita que "as provocações fazem parte do folclore do clássico", e afirma não levá-las para o vestiário.