Gre-Nal 443: pelo Brasileirão, Inter vence o Grêmio por 1 a 0 no Beira-Rio

O Inter soube se impor para fechar os clássicos de 2024 com chave de ouro. Neste sábado (19), o Colorado saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0 do Gre-Nal 443, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, mais acuado, apostou nos contra-ataques, mas se viu neutralizado em boa parte do confronto. Os donos da casa seguem na 6ª colocação, com 49 pontos, enquanto o Tricolor é o 12º, com 35 pontos.

É a quarta vitória consecutiva do Alvirrubro no clássico — também está a dez partidas invicto no Brasileirão. Neste ano, foram três, que se somam ao duelo válido pelo returno do Brasileirão do ano passado. O clássico ainda foi o primeiro de Roger Machado pelo clube, que é experiente no Gre-Nal pelas passagens como jogador e treinador dos gremistas.

O jogo começou truncado no meio-campo, com um leve domínio tricolor. O time de Renato Portaluppi adiantou um pouco a marcação e chegou primeiro, aos cinco minutos, com Aravena, que passou por Bruno Gomes pela esquerda e bateu rasteiro, parando em Rochet.

A sequência ficou marcada por uma melhora considerável dos mandantes, que botaram a bola no chão e encaixaram a pressão alta. A primeira oportunidade surgiu aos 21, quando Wesley desviou o cruzamento oriundo do escanteio, na primeira trave, e Borré não teve tempo de reação para completar, na pequena área.

Depois, já aos 40, o Colorado instaurou uma blitz e Marchesín se tornou o principal responsável pelo empate no marcador. No mesmo lance, o goleiro argentino parou Wesley e Gabriel Carvalho com duas defesas difíceis. Wesley tentou de novo, mas o arqueiro estava inspirado e parou o chute cruzado do atacante.

Na volta do intervalo, as equipes voltaram mais ousadas. Aos 19, Bruno Tabata achou Borré na pequena área, mas o atacante perdeu um gol feito. A resposta gremista foi imediata, com Aravena, que deixou dois marcadores para trás, mas finalizou na direção de Rochet.

Aos 23, Borré se redimiu pelas chances perdidas e levou o torcedor colorado à loucura no Beira-Rio. A jogada iniciou com Alan Patrick, que tabelou com Bruno Gomes e cruzou para Bernabei, na entrada da área, pela esquerda. O argentino bateu direto, mas o camisa 19 mostrou faro de artilheiro ao desviar de cabeça e abrir o placar.

O empate quase veio aos 33. Soteldo, pela direita, cruzou para Braithwaite, que acertou um voleio e obrigou Rochet a fazer grande defesa. O jogo seguiu com domínio visitante, que buscava a igualdade no marcador. A pressão, no entanto, não surtiu efeito — melhor jogada foi um cabeceio de Arezo, com força, na rede pelo lado de fora.

Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou a partida aos 52 minutos. Agora, o Inter volta o foco para o confronto com o Atlético-MG, no próximo sábado, fora de casa. No mesmo dia, o Grêmio recebe o Atlético-GO, na Arena.

Inter (1) Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Gustavo Prado), Gabriel Carvalho (Bruno Tabata), Alan Patrick e Wesley (Luis Otávio); Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Grêmio (0) Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Mayk; Villasanti, Dodi (Pepê), Edenilson (Soteldo), Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Diego Costa); Braithwaite (Arezo). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).