Gre-Nal 443: Portaluppi afirma estar satisfeito com o desempenho do Grêmio

Após a derrota por 1 a 0 no Gre-Nal 443, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva e afirmou que está satisfeito com o desempenho do Grêmio no clássico. O comandante frisou que a derrota frente ao maior rival ocorreu no detalhe, fruto de um erro individual. Ele destacou que o time esteve bem em grande parte do jogo, e inclusive deixou escapar a oportunidade de conseguir o empate.