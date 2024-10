Inter se reapresenta com poucas dúvidas no time que visita o Atlético-MG

A reapresentação colorada, nesta terça-feira (22), após dois dias de folga por conta da vitória no Gre-Nal 443, deu início à preparação para o confronto com o Atlético-MG, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em lua de mel com o torcedor, o Inter mira o duelo com os mineiros, neste sábado, na Arena MRV, com a possibilidade de entrar no G-4. Para que o cenário se concretize, os gaúchos precisam, além de garantir os três pontos, torcer por um tropeço de São Paulo e Flamengo, que os catapultaria da 6ª para a 4ª colocação.

Sem pressa para trabalhar, Roger Machado ainda tem três treinos à disposição, no CT Parque Gigante, para aparar as arestas no time titular. Com Rogel e Fernando em busca da melhor condição física e Bruno Tabata pedindo passagem, o comandante tem essas três dúvidas para definir até o final de semana. Em paralelo, ele comemora o retorno de Thiago Maia, que cumpriu suspensão no clássico.

O veterano Fernando, que jogou cerca de 30 minutos contra o Grêmio, é o mais cotado entre os dois para começar jogando em Belo Horizonte. Caso se confirme o retorno do volante, Rômulo volta para o banco de reservas.

Como os dois primeiros pontos de interrogação fogem do controle do treinador, dependendo da confiança dos atletas lesionados, a disputa por vaga na meia-direita é a pauta da semana. Gabriel Carvalho vem oscilando, algo comum para um jovem de 17 anos, enquanto Tabata entrou e mudou a cara do jogo no Gre-Nal. Agora, Roger precisa definir entre a continuidade do garoto, que já mostrou bom futebol, ou a entrada de um atleta mais experiente, que vem em melhor momento. Aos 27 anos, Tabata desembarcou em Porto Alegre na janela do meio de ano e assumiu a posição logo de cara. Em alta, ele se lesionou e custou a voltar à ativa. Agora, recuperado, pode retomar seu espaço.

O restante do time não deve conter surpresas. O Colorado tem um jeito claro de jogar, com peças bem definidas. Sem nenhum atleta suspenso, o grupo tem seis pendurados que podem perder o confronto com o Flamengo, na próxima quarta-feira: Bruno Gomes, Bernabei, Renê, Wanderson, Valencia e Borré. O embate com os cariocas, que ocupam o 4º lugar na tabela, é mais um que pode garantir a equipe na zona de classificação direta para a Libertadores.

A retomada das atividades está marcada para às 10h desta quarta. Antes, o lateral-esquerdo Bernabei concede entrevista coletiva para falar sobre seu momento no clube. Depois de um início conturbado, já que foi pouco aproveitado pelo técnico Eduardo Coudet, o argentino vem de uma virada de chave a partir da chegada de Roger, se firmando como titular absoluto.