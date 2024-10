Grêmio pede investigação após suspeita de racismo no Gre-Nal

O Grêmio emitiu nesta segunda-feira (21) uma nota oficial repudiando um possível ato de injúria racial, que teria sido praticado por um torcedor do Internacional em direção aos gremistas durante o Gre-Nal realizado no sábado, com vitória do time colorado por 1 a 0, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor, baseada em um vídeo viralizado nas redes sociais, pede que o caso seja investigado pelos órgãos responsáveis.

"O Grêmio tomou conhecimento de uma imagem feita no último sábado, durante o clássico, que mostra um torcedor da torcida adversária fazendo gestos em direção à torcida Tricolor que podem configurar o crime de injúria racial. Durante o domingo, a organização 'Observatório da Discriminação Racial no Futebol' se manifestou informando que vai monitorar os desdobramentos do caso. O Grêmio defende que o fato seja investigado pelos órgãos competentes, para que seja devidamente esclarecido, e eventuais medidas cabíveis sejam tomadas", disse o clube, que repudiou qualquer tipo de ato discriminatório.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Para que uma investigação aconteça por parte da Procuradoria, o Grêmio precisa entrar com uma Notícia de Infração. O clube não revelou se já entrou com a medida.

Goleiro do Grêmio é acusado de agredir criança

O goleiro Caíque, reserva na derrota do Grêmio para o Internacional, está sendo acusado de agredir uma criança após o clássico. Os familiares da mesma registraram um Boletim de Ocorrência, exigindo uma representação criminal contra o goleiro.

"Informa o comunicante que, na data e horário supracitados, encontrava-se com seus filhos no estádio Beira-Rio, assistindo ao Gre-Nal. Que estavam na segunda fileira, próximo ao acesso dos jogadores. Refere que, ao final do jogo, quando os jogadores acessavam o túnel de saída, o goleiro do Grêmio, Caíque, arremessou um objeto, que se assemelha a uma bola feita de esparadrapos, e acertou seu filho, a vítima. Que o ocorrido deixou uma marca vermelha no peito da vítima. Caíque não falou nada, apenas arremessou e continuou andando. Vítima encaminhada para exame de lesões. Deseja representar criminalmente contra o acusado. Nada mais", disse o B.O.

O Grêmio ainda não se pronunciou sobre o ocorrido e deve tratar o caso internamente. O goleiro também não deu o seu parecer, até a tarde desta segunda-feira, sobre o caso. O Inter, por outro lado, se pronunciou por meio de nota oficial, emitida nesta segunda-feira pela assessoria do clube.

Confira a nota na integra

O Sport Club Internacional acompanha investigação de ocorrência registrada na delegacia do estádio de suposto fato na saída de campo envolvendo um atleta do Grêmio. O Inter já encaminhou, a pedido da polícia civil, as imagens de câmeras de segurança para a investigação. Conforme a ocorrência, uma criança foi atingida com um objeto formado por esparadrapo atirado na saída do campo. A CBF também acompanha o fato. Assim que souberam do fato, Inter e Brio acolheram pai e filho e prestaram a assistência necessária.