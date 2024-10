Dirigente da NBA diz que não há planos para Brasil receber jogos da liga

O Brasil não está nos planos da NBA para sediar jogos da temporada regular, ao menos por enquanto. É o que disse Mark Tatum, vice-comissário e diretor de operações da NBA. Ele participou de uma coletiva com jornalistas do mundo inteiro, nesta terça-feira (22), dia da abertura da temporada 2024/2025. Boston Celtics e New York Knicks fazem o primeiro jogo da competição a partir das 20h30min (de Brasília), no The Garden, em Boston. O dirigente da maior liga de basquete do mundo citou a agenda apertada como principal motivo para a liga não pensar em jogos na América do Sul.

Temos mais demanda por jogos do que jogos disponíveis, infelizmente. E uma das considerações é que nossa agenda é tão apertada para um jogo da temporada regular que é muito difícil que o time viaje [para longe], porque você só tem um certo número de dias. Basicamente jogamos 82 partidas em 172 dias, algo assim. Então, quando você tira esses dias de viagem, isso realmente aperta a programação

Ele não descartou, porém, que o Brasil ou outro país da América do Sul possa vir a sediar um jogo da NBA num futuro próximo. "A boa notícia é que em alguns lugares da América do Sul a viagem não é tão longa como seria para a Ásia, por exemplo, por isso é viável. Mas acho que levamos uma série de coisas em consideração, como as instalações, as arenas".

Mark Tatum recordou os jogos de pré-temporada já realizados no Brasil e destacou a resposta positiva que o país deu em relação ao campeonato passado, citando as 45 mil visitas à NBA House em São Paulo nas finais da competição da última temporada.

"Já jogamos jogos de pré-temporada no Brasil antes e, como mencionei, vamos jogar nosso 33º jogo na Cidade do México na próxima semana. Mas eu diria que não há planos atuais para disputar jogos da temporada regular na América do Sul"

"Inauguramos recentemente nossa 32ª loja NBA no Brasil e também temos uma NBA House por lá, que é uma das maiores casas que temos no mundo. Geramos mais de 45.000 visitas à NBA House nas finais da NBA no ano passado. Portanto, há muito entusiasmo e empolgação no Brasil, na Argentina, mas, quanto a sediar jogos, não há planos para fazer isso nesta hoje".

NBA NO BRASIL

O Brasil recebeu três jogos da pré-temporada da NBA entre 2013 e 2015, todos eles na Arena da Barra, no Rio de Janeiro. O Chicago Bulls venceu o Washington Wizards no primeiro ano, enquanto o Cleveland Cavaliers de LeBron James bateu o Miami Heat em 2014. Por último, o Orland Magic superou o Flamengo em 2015, na última vinda da liga para o país.

A NBA terá três jogos internacionais na atual temporada. Na semana que vem, dia 2 de novembro, Miami Heat e Washington Wizards se enfrentam na Cidade do México. As outras duas partidas acontecem em Paris, ambas entre Indiana Pacers e San Antonio Spurs: a primeira em 23 de janeiro e a segunda dois dias depois.