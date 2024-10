Série B - Pela 34ª rodada, ,esta sexta-feira, jogam Avaí x Vila Nova-GO, às 21h30min. Recuperando jogo atrasado da 18ª rodada, tem Amazonas x Goiás, no mesmo horário. No sábado, duelam Mirassol x Ponte Preta e Ceará x Paysandu, às 17h.

Grêmio - O jogador da base Gabriel Mec, de 16 anos, firmou um contrato profissional de três anos com o Tricolor. Especulado no Chelsea, o atacante quase teve sua transferência concretizada em agosto deste ano. O vínculo entre o atleta e o clube será até agosto de 2027.

Copa do Brasil - O Atlético-MG levou a melhor no sorteio e decide em casa contra o Flamengo. O campeão da 36ª edição da competição será conhecido no dia 10 de novembro, na Arena MRV. O duelo de ida será dia 3, no Maracanã.

Libertadores - A Conmebol não pretende tirar a final do torneio do Monumental de Nuñez, mesmo que o River Plate, dono do estádio, fique pelo caminho. A entidade está perto de não ter uma das combinações desenhadas para a decisão em Buenos Aires, justamente a que tinha um time argentino envolvido, já que o Atlético-MG venceu o jogo de ida sobre o River, na Arena MRV, por 3 a 0.

Florida Cup - O torneio terá a presença de três clubes brasileiros na edição 2025, em janeiro. São Paulo, Atlético-MG e Cruzeiro se juntarão ao Orlando City na disputa do torneio de pré-temporada, que completa dez anos nesta edição. Nos próximos dias, a organização anunciará mais um clube para a disputa - a nacionalidade da equipe ainda não foi revelada. Desde 2018, três clubes brasileiros não participavam simultaneamente da competição.

Tênis - A organização do Rio Open anunciou, nesta quinta-feira, um novo torneio. A competição será disputada entre os dias 10 e 15 de dezembro, na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo, e terá como prêmio um convite para a chave de qualifying, fase preliminar da competição carioca, de nível ATP 500. O torneio foi batizado de Procópio Cup, em homenagem a Alcides Procópio, referência do tênis paulista e nacional. A competição vai substituir a Maria Esther Bueno Cup, que contou com três edições, também disputadas em São Paulo. no fim do ano.

Fórmula 1 - Neste domingo, será disputado o Grande Prêmio do México no Autódromo Hermanos Rodriguez, às 17h. O treino classificatório ocorre no sábado, às 18h.