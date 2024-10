Inter mira o G-4 do Brasileirão ao visitar o Atlético-MG em Belo Horizonte

A reta final do Campeonato Brasileiro promete uma corrida acirrada em todas as frentes. A briga do Inter, consolidado pelo trabalho do técnico Roger Machado, é clara e cristalina: vaga na Libertadores do ano que vem. O próximo capítulo desta disputa está marcado para sábado (26), às 19h, contra o Atlético-MG, pela 31ª rodada, na Arena MRV. Invicto há dez jogos, o Colorado, no entanto, também corre o risco de sequer ir ao torneio continental.

Ocupando o 6º lugar na tabela, com 49 pontos, os gaúchos, em caso de vitória, podem ultrapassar São Paulo e Flamengo — possuem 50 e 51 pontos, respectivamente — e entrar no G-4. Por outro lado, o cenário de um revés pode resultar na perda de uma posição, a depender de um triunfo do Bahia.

O time de Roger, que trabalhou com os portões fechados nesta quinta e encerra a preparação nesta sexta-feira pela manhã, antes de embarcar para Belo Horizonte, conta com retornos importantes, mas lamenta uma baixa crucial no meio-campo. O zagueiro Rogel, recuperado de uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda, está liberado e pode ser titular. Ele briga por vaga com Clayton Sampaio. Já o volante Thiago Maia, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, no Gre-Nal, retoma seu posto ao natural.

O desfalque da vez é Fernando, que jogou uma parte do clássico no limite, em consenso com a comissão técnica e o departamento médico. Ao longo desta semana, ele retomou o planejamento de sua recuperação e sequer viaja com o restante do grupo. A tendência é que o volante fique à disposição para enfrentar o Flamengo, na quarta.

Sem grandes surpresas no horizonte, o provável onze inicial colorado tem Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão, Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho (Bruno Tabata), Alan Patrick e Wesley; Borré. A dúvida entre Carvalho e Tabata é técnica. Os dois têm a confiança do treinador e, enquanto o primeiro vem sendo titular, o segundo pede passagem pela bela atuação contra o Grêmio.

Do outro lado, o Galo chega com a cabeça na semifinal da Libertadores. O 3 a 0 aplicado sobre o River Plate, no entanto, pode permitir ao técnico Diego Milito o uso de alguns protagonistas. Mesmo assim, a tendência é que a escalação seja 100% reserva, com Matheus Mendes; Saravia, Igor Rabello, Bruno Fuchs e Rubens (Mariano); Otávio, Paulo Victor e Igor Gomes; Alisson, Alan Kardec e Vargas. O jogo da volta, pelo torneio continental, está marcado para terça, no Estádio Monumental de Nuñez, na Argentina.