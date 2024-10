Bernabei revela que esteve perto de deixar o Inter, mas deseja permanecer em 2025

Em uma ascensão meteórica com a camisa colorada, o lateral-esquerdo Alexandro Bernabei comemora o momento positivo após a vitória no Gre-Nal 443, no sábado. Nesta quarta-feira (23) pela manhã, o argentino concedeu entrevista coletiva, no CT Parque Gigante, antes do treino. Ele destacou sua evolução com o técnico Roger Machado e o desejo de permanecer no clube em 2025. Por outro lado, também revelou que esteve próximo de sair no meio do ano, por conta da baixa minutagem com Eduardo Coudet.

Primeiro, o defensor falou sobre o primeiro contato com Roger e a garantia de oportunidades: “no primeiro momento em que falei com ele, as coisas foram francas. Depois que entrei contra o Rosario Central, ele garantiu que eu jogaria contra o Bahia e, depois, o que acontecesse iria depender da minha atuação”.

Desde então, Bernabei é peça chave no esquema do novo comandante. Com Chacho, ele chegou para ser opção a Renê, mas pouco jogou. Com a janela de inverno aberta na metade do ano, esteve próximo de deixar a Capital. “Queria somar minutos. Quando Roger me garantiu que jogaria, me bastou para ficar. Estive perto de sair, porque estive vários meses sem conseguir jogar”, destaca.

Por fim, o argentino demonstrou o interesse em defender o Inter na próxima temporada: “Estou muito feliz aqui. Acredito que a negociação vai ficar com o meu empresário. Esperamos que seja o melhor para o clube, tanto para mim e todos que estão envolvidos”.

O contrato de empréstimo de Bernabei, junto ao Celtic, da Escócia, se encerra no fim do ano. Para que ele siga jogando no Beira-Rio, o Inter pode tentar um reempréstimo ou adquirir o jogador em definitivo. A opção de compra prevista no vínculo é de 4 milhões de euros (R$ 24,58 milhões pela cotação atual). Entretanto, existe margem para negociação.