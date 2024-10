Inter segue preparação para encarar o Galo com desfalque no meio-campo

Dando continuidade à preparação para visitar o Atlético-MG, neste sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro, o Inter treinou com os portões abertos nesta quarta-feira, sem a presença de uma peça importante. O volante Fernando, que atuou por cerca de 30 minutos no Gre-Nal, não participou da atividade com o restante de seus companheiros. Ele está fora do confronto com o Galo, ainda por conta da lesão muscular na panturrilha sofrida contra o Vitória, no dia 29 de setembro.

A presença do meio-campista no clássico do último sábado foi um consenso da comissão técnica, pelo peso da rivalidade. Agora, ele retorna aos tratamentos de sua contusão para estar à disposição do técnico Roger Machado contra o Flamengo, na próxima quarta, em jogo atrasado da 17ª rodada. Mesmo com a possibilidade de entrar no G-4 já no final de semana, o Colorado sabe que o duelo mais importante é contra o Rubro-Negro, 4º colocado com 51 pontos — dois a mais que os gaúchos, que estão em 6º.

O substituto natural de Fernando é Rômulo, que foi titular frente ao Grêmio e saiu com dores para a entrada do veterano. Tratava-se, no entanto, de uma câimbra mais acentuada. O volante de 24 anos treinou normalmente nesta quarta e deve voltar ao time no sábado.

O uruguaio Rogel também trabalhou com bola, sem restrições, e pode ser a principal surpresa no time titular. Entretanto, depois de um Gre-Nal seguro, o até então questionado Clayton Sampaio pode ganhar sequência no miolo da zaga, ao lado de Vitão.

Sob o comando de Roger, o grupo segue a preparação nesta quinta e, na sexta, após o último treino visando os mineiros, embarca para Belo Horizonte. Do lado do Atlético, a tendência é de time reserva. Isso porque o clube está de olho no jogo de volta da semifinal da Libertadores, na próxima terça, contra o River Plate, na Argentina. Nesta terça, o Galo atropelou os argentinos na Arena MRV, saindo vitorioso pelo placar de 3 a 0, com show do atacante Deyverson, que marcou dois gols e deu uma assistência.