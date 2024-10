Libertadores - Pelo jogo de ida da semifinal, o Botafogo recebe o Peñarol, do Uruguai, às 21h30min, no Nilton Santos. Liga dos Campeões - Resultados da 3ª rodada, nesta terça: Mônaco 5x1 Estrela Vermelha e Milan 3x1 Club Brugge, Arsenal 1x0 Shakhtar Donetsk, Juventus 0x1 Stuttgart, Sturm 0x2 Sporting, Real Madrid 5x2 Borussia Dortmund, PSG 1x1 PSV, Girona 2x0 Slovan Bratislava e Aston Villa 2x0 Bologna. Nesta quarta, jogam às 13h45min: Atalanta x Celtic e Brest x Bayer Leverkusen. Depois, às 16h, se enfrentam: Leipzig x Liverpool, Manchester City x Sparta Praga, Barcelona x Bayern de Munique, Atlético Madrid x Lille, Salzburg x Dínamo, Benfica x Feyenoord e Young Boys x Inter. Série B - Pela 33ª rodada, tem Ponte Preta x Brusque, às 19h; Paysandu x Coritiba, às 19h30min; Botafogo-SP x Ituano, às 20h; Operário x América-MG, às 21h30min. Criciúma - O Tigre se tornou o clube da Série A que mais coloca sócios-torcedores em seu estádio durante a temporada. De acordo com a CBF, o clube alcançou a marca de 88,3% do total no Heriberto Hülse. Logo atrás, vem Vitória (81,8%), Athletico-PR (78,6%), Corinthians (67,4%) e Bahia (64%). Corinthians - O meia Renato Augusto e o zagueiro Gil acionaram o clube na Justiça. Eles cobram, no total, cerca de R$ 17 milhões, em direitos de imagem e bônus atrasados. No caso de Renato Augusto, a cobrança é de R$ 5,48 milhões, por alguns meses de atraso na imagem, mais um prêmio de R$ 200 mil. Gil, hoje no Santos, cobra exatos R$ 11,37 milhões. Gustavo Scarpa - O meia do Atlético-MG pediu à Justiça uma penhora R$ 4,8 milhões das contas bancárias do atacante Willian Bigode, seu ex-colega de Palmeiras. A solicitação foi feita na última sexta-feira pela defesa do meia. Scarpa fez um investimento financeiro por sugestão do então companheiro de clube. A empresa indicada não cumpriu com o prometido e o prejuízo ficou todo com o atleta, que tenta ser ressarcido. Falecimento - O Palmeiras amanheceu de luto com a notícia da morte do ex-zagueiro Tonhão, aos 55 anos. Internado há dias, a causa da morte não foi divulgada pela família. Além do Verdão, ele atuou pelo Inter, Inter de Limeira, América-SP, Nacional-SP e Americano.