Libertadores - Pelo jogo de ida das semifinais do torneio continental, o Atlético-MG recebe o River Plate, na Arena MRV, às 21h30min. Liga dos Campeões - Pela 3ª rodada da primeira fase, às 13h45min, jogam: Mônaco x Estrela Vermelha e Milan x Club Brugge. Depois, se enfrentam às 16h: Arsenal x Shakhtar Donetsk, Juventus x Stuttgart, Sturm x Sporting, Real Madrid x Borussia Dortmund, PSG x PSV, Girona x Slovan Bratislava e Aston Villa x Bologna. Série B - Dando sequência a 33ª rodada, jogam nesta terça, às 19h: CRB x Mirassol e Santos x Ceará. Depois, às 21h30min, tem Novorizontino x Avaí e Vila Nova x Amazonas. Futebol feminino - Nesta egunda, atletas da seleção brasileira começaram a desembarcar em Vitória, no Espírito Santo, para a disputa de dois amistosos, ambos contra a Colômbia. O primeiro ocorre no próximo sábado, às 18h30min, no estádio Kleber Andrade. O segundo confronto acontece na terça-feira, às 19h, no mesmo local. Neymar - Após mais de um ano afastado dos gramados, o brasileiro voltou aos gramados nesta segunda-feira. Recuperado de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, ele entrou em campo no segundo tempo do duelo em que o Al Hilal, da Arábia Saudita, superou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos por 5 a 4, pela terceira rodada da Champions League Asiática. O craque entrou na partida, realizada no estádio Hazza Bin Zayed, nos Emirados Árabes Unidos, aos 32 minutos do segundo tempo. São Paulo - O Boletim Informativo Diário da CBF (BID) antecipou o tricolor paulista e divulgou o novo vínculo contratual do meia Alisson, válido até dezembro de 2027. O contrato anterior do atleta, que se recupera de uma grave lesão no tornozelo, terminaria em 2026. Fórmula 1 - A Band anunciou nesta segunda que vai continuar transmitindo a competição até o fim de 2025, frustrando os planos da Globo de voltar a exibi-la a partir da próxima temporada. Em comunicado, a emissora paulista afirmou que não chegou a um consenso com a Liberty Media, detentora dos direitos da F-1, em relação à rescisão do vínculo, optando pelo cumprimento do contrato. O vínculo se encerra no fim do próximo ano. Skate - Depois de muita chuva no fim de semana no Rio de Janeiro, Rayssa Leal, duas vezes medalhista olímpica, se sagrou campeã no street feminino no STU Pro Tour pelo quarto ano seguido ao conseguir a nota 82,80.