Notas esportivas

Série B - Nesta sexta, às 19h e 21h30min, jogam Brusque x CRB e Amazonas x Avaí, respectivamente. No sábado, às 16h ,se enfrentam Vila x Coritiba e, às 17h, Mirassol x Novorizontino e Ituano x Ceará. Domingo tem Ponte Preta x Guarani às 18h30min e Sport x Botafogo-SP às 19h30min.

Apostas - Coritiba e Amazonas vão voltar a estampar patrocínio após casa de aposta ser autorizada a operar no Brasil. Na noite de quarta-feira, a marca da Reals entrou na lista nacional de bets regularizadas pelo governo federal. A relação atualizada foi divulgada pelo Ministério da Fazenda e incluiu também a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians.

Conmebol - Clubes e CBF se reuniram na entidade para tratar das finais da Libertadores e Sul-Americana. Dirigentes dos clubes semifinalistas das copas foram ao Paraguai, nesta quarta-feira, para tratar da preparação para as partidas decisivas das duas competições. Botafogo e Atlético-MG, que brigam pelo título do principal torneio da América do Sul, e Corinthians e Cruzeiro, semifinalistas da Sul-Americana, enviaram seus representantes ao encontro. Estiveram presentes também Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, Ednaldo Rodriguez, mandatário da CBF, e Claudio Tapia, que comanda Associação de Futebol da Argentina (AFA).

Justiça - O meio-campista Lucas Paquetá, jogador do West Ham e da seleção brasileira, divulgou um comunicado nesta quinta-feira reclamando do vazamento de informações sobre o caso em que é suspeito de manipulação de apostas. Na ocasião, ele reforçou que é inocente e que a investigação deve ser confidencial, alegando estar sendo prejudicado.

Fórmula 1 - O Grande Prêmio dos Estados Unidos, 19ª etapa da temporada 2024, acontece neste fim de semana, entre sexta e domingo, no Circuito das Américas, com o formato Sprint. As provas curtas concedem pontos extras aos oito mais rápidos em uma disputa no sábado. A corrida principal será domingo, às 16h.

Tênis - Bia Haddad superou a britânica Katie Boulter na estreia no Torneio de Ningbo, na China. Em bom momento nesta reta final da temporada, a brasileira venceu pela primeira vez a britânica, 35ª do ranking, por 2 sets a 0. O triunfo desta quinta deixou a brasileira temporariamente na 9ª colocação do ranking.