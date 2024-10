Fifa - Após revés judicial, a entidade reconheceu sua derrota no caso Lassandra Diarra e anunciou mudança nas regras de transferência. O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) julgou a ação do ex-jogador e considerou que as regras de transferências da Fifa violam a legislação europeia por impor restrições à liberdade de circulação de trabalhadores e à livre concorrência. Diante desse parecer, a Fifa anunciou que vai abrir "diálogo global" para debater mudanças no regulamento sobre contrato. Corinthians - O clube ainda está buscando acordo com o Flamengo e pode ter que pagar multa para utilizar Hugo Souza na Copa do Brasil. Apesar de ter exercido a opção de compra prevista no empréstimo, acredita-se que o time alvinegro só poderá, de fato, adquirir os direitos sob o atleta no dia 10. O problema da questão é que o Flamengo precisa aceitar as garantias de pagamento oferecidas pela diretoria corintiana, que quitará o valor de 800 mil euros em quatro parcelas. Brasileirão - De acordo com o Opta Analysis, o Brasil tem a sexta liga mais forte do mundo, ficando atrás apenas do "Big Five" europeu. O levantamento foi feito levando em conta a classificação média de todos os clubes que disputam as elites nacionais, em uma escala de zero a 100. Subindo três posições desde o último estudo, o Brasileiro ultrapassou a liga da Bélgica, Portugal e Dinamarca. Atualmente, a competição do País fica atrás somente da Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha e França, que ocupam, nesta ordem, o topo da lista. Surf - A World Surf League (WSL) confirmou nesta segunda-feira que Miguel Pupo está classificado para a elite do Circuito Mundial de 2025. Diante disso, o Brasil pode ter, pela primeira vez, 11 surfistas disputando a competição. Já estão confirmados Ítalo Ferreira, Yago Dora, Gabriel Medina, João Chianca, Filipe Toledo, Samuel Pupo, Ian Gouveia, Alejo Muniz e agora Miguel Pupo no World Circuit Tour (WCT). Falta Edgard Groggia e Michael Rodrigues integrarem esse grupo para que o recorde seja quebrado. Tênis - Thiago Wild, 1° tenista brasileiro do ranking e 80° do mundo, furou o qualifying no torneio de Antuérpia e se tornou o único atleta do País na chave principal. Após a queda de Thiago Monteiro na estreia, Wld se tornou o único representante canarinho na Bélgica.