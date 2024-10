Série B - Pela 31ª rodada, jogaram neste final de semana: Novorizontino 1x3 Sport, Avaí 2x2 América-MG, Ceará 0x0 Ponte Preta, Santos 3x2 Mirassol-SP, Botafogo-SP 0x0 Operário-PR e Coritiba 3x1 Amazonas. Skate - Não deu para Rayssa Leal na etapa de Sydney da Liga Mundial, a SLS. Com voltas abaixo do costume, a brasileira precisou apostar forte na série de manobras e até conseguiu boas notas e parecia que estaria no pódio, mas foi superada pela japonesa Funa Nakayama, que ficou em terceiro. A australiana Chloe Covell foi a campeão, seguida por Liz Akama, do Japão, no segundo lugar. Skate 2 - Com Rayssa fora do pódio feminino, coube a Giovanni Vianna fazer bonito entre os homens e levar o skate brasileiro ao segundo lugar da etapa da Austrália da SLS. O campeão foi o japonês Sora Shirai, que foi espetacular, acumulando somente notas 9 na série de manobras (9,0, 9,3 e 9,4, maior somatório da temporada). Chris Joslin fechou o pódio. Tênis - Jannik Sinner mostrou mais uma vez o motivo que o fez ser o número 1 do ranking da ATP. Neste domingo, ele derrotou ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em 1h37min de partida. Com isso, conquistou o Masters 1000 de Xangai, o seu sétimo título na temporada e o 17º na carreira. Tiro com arco - A seis dias da Copa do Mundo da modalidade, o brasileiro Marcus D'Almeida recebeu a notícia de que não é mais o líder do ranking mundial. Ele acabou caindo para o terceiro lugar na última atualização realizada pela Federação Internacional da modalidade. Vôlei de praia - Medalhistas de ouro em Paris 2024, Duda e Ana Patrícia continuam em grande fase. Ontem, conquistaram o título da oitava etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, em João Pessoa, na Paraíba, na primeira competição após fazerem história na capital francesa. Elas derrotaram na decisão Vic e Thamela por 2 sets a 0 (21/19 e 21/18).