Gre-Nal 443: Inter abre neste domingo o check-in para sócios

Contando as horas para chegar o Gre-Nal 443, no próximo sábado (19), às 16h, o torcedor do Inter também aguarda este domingo, a partir das 10h, para fazer o check-in e garantir sua presença no Beira-Rio. Neste primeiro momento, o sócio das modalidades Colorado Titular (carteira vermelha), Patrimonial Clube, Parque Check-In e Coloradinho terá a prioridade, garantido sua entrada através do Mundo Colorado.

Os demais associados poderão adquirir suas entradas a partir de terça, às 10h. Se incluem na aptidão de compra as categorias Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo. Já os não sócios, caso os bilhetes ainda estejam disponíveis, poderão comprá-los na quinta, às 16h. Os ingressos também podem ser adquiridos na bilheteria do clube, junto ao Ginásio Gigantinho, na próxima sexta e sábado, das 10h às 18h e 10h às 17h, respectivamente, para sócios e não sócios (de acordo com a disponibilidade).

Para o clássico, a expectativa é de ao menos 48 mil pessoas. Recém promovidos ao G-6 do Brasileirão, os donos da casa chegam confiantes. O Grêmio, por outro lado, busca uma sequência positiva para afastar de vez o risco de rebaixamento e se confirmar, ao menos, na Sul-Americana.