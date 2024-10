Eliminatória Sul-Americana - Fechando a 9ª rodada da competição, tem Peru x Uruguai, às 22h30min. Série B - Pela 31ª rodada, jogam nesta sexta-feira: Novorizontino x Sport, às 18h30min; Avaí x América-MG, às 21h. No sábado: Ceará x Ponte Preta, às 17h; Santos x Mirassol, às 18h30min; Botafogo-SP x Operário-PR, às 21h30min. No domingo: Coritiba x Amazonas, às 16h; Goiás x Vila Nova, às 18h30min. Campeonato Brasileiro - O YouTube anunciou, nesta quinta, a compra dos direitos de transmissão da Liga Forte União (LFU) para 38 jogos por temporada da competição, por três anos. O acordo vai de 2025 a 2027. A plataforma também confirmou que as exibições das partidas, uma por rodada, serão feitas pela CazéTV. Todas as sete cotas de publicidade já foram vendidas, segundo a empresa. Flamengo - O Rubro-Negro encaminhou o acordo com a CBF para o pagamento de uma parte dos salários do atacante Pedro. Ele sofreu grave lesão no treino pela seleção brasileira em 4 de setembro. O Flamengo espera o fim da Data Fifa para se reunir com a CBF. Rodolfo Landim e Ednaldo Rodrigues vão definir os últimos detalhes e assinar o acordo depois das Eliminatórias. Corinthians - O clube formalizou nesta quinta-feira a opção de compra, em definitivo, do goleiro Hugo Souza. Segundo acordo firmado entre as partes no contrato de empréstimo do jogador, em julho deste ano, o time alvinegro poderia exercer a aquisição a partir do dia 10 de outubro. Nadal - O espanhol se aposentará do tênis no final da temporada, com sua despedida marcada para as finais da Copa Davis, em novembro, defendendo a 'Armada' espanhola dentro de casa, em Málaga. O ex-número 1 do mundo, que conquistou 22 títulos de Grand Slam ao longo de uma carreira incrível, lutou contra lesões graves nas últimas temporadas e por isso resolveu encerrar a carreira. Tênis - Beatriz Haddad Maia se despediu do WTA 1000 de Wuhan, nesta quinta-feira, ao ser eliminada nas oitavas de final. Apesar da derrota para a polonesa Magdalena Frech, por 2 sets a 0, a tenista brasileira deixou a competição chinesa com um motivo para comemorar: ela voltará ao Top 10 do ranking mundial a partir da próxima semana.