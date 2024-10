Jogadores se apresentam à seleção brasileira em meio a seguidos cortes por lesão

Em meio a mais uma série de desfalques na seleção brasileira, os jogadores convocados por Dorival Júnior se apresentaram à comissão técnica nesta segunda-feira (7). Ao todo, o treinador contou com 19 dos 23 selecionados, para o primeiro treino da equipe nesta Data Fifa, em São Paulo, no CT do Palmeiras. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil se prepara para enfrentar o Chile, nesta quinta, e o Peru, na próxima terça.

Os primeiros atletas se apresentaram ainda na noite de domingo, principalmente aqueles que jogam no Brasil, porque o Brasileirão não contou com partidas no dia das eleições municipais. A grande maioria se reuniu ao grupo nesta segunda, incluindo Endrick e Rodrygo, do Real Madrid. Vinícius Júnior e Éder Militão, do mesmo time, foram cortados de última hora.

Para a lista ficar completa, Dorival espera mais quatro jogadores, que devem se apresentar na noite desta segunda: os zagueiros Marquinhos e Beraldo, ambos do Paris Saint-Germain; o lateral Abner, do Lyon; e Raphinha, do Barcelona. Os quatro atletas jogaram no domingo, pelos campeonatos europeus.

Embora o primeiro treino tenha ocorrido apenas nesta segunda, o fim de semana foi de muito trabalho na CBF. Isso porque, mais uma vez, Dorival precisou fazer ajustes de última hora em sua lista inicial de convocados. O treinador precisou chamar o goleiro Weverton, o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Andreas Pereira.

Isso porque Alisson, Éder Militão e Vinícius Júnior sofreram lesões nos últimos dias, em seus clubes. Antes, nesta mesma convocação, Dorival perdeu o zagueiro Bremer e o lateral-esquerdo Guilherme Arana. Foram, ao todo, cinco jogadores chamados de última hora - Beraldo e Alex Telles completaram a lista.