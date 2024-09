Inter x Vitória: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando dos três pontos para seguir forte na briga por vaga na Libertadores, o Inter recebe o Vitória neste domingo (29), às 18h30min, pela 28ª rodada Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O Colorado é favorito e chega com o gostinho de revanche após sair derrotado no primeiro turno, por 2 a 1, no estádio Barradão. A transmissão fica por conta do SporTV e Premiere.

Com duas atividades no CT Parque Gigante, entre sexta e sábado, para definir a escalação, o técnico Roger Machado tem dores de cabeça na defesa. Enquanto o argentino Mercado está fora da temporada, o uruguaio Rogel sentiu uma lesão muscular na posterior da coxa direita durante o empate com o Bragantino, na quarta, e também está fora. Ele será reavaliado, mas deve ser confirmado como baixa. Vitão é titular, enquanto Igor Gomes e Clayton Sampaio brigam pela outra vaga no miolo da zaga.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Igor Gomes e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

Vitória - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Filipe Machado e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem: Não divulgada até a publicação desta matéria.

Serviço Inter x Vitória

Local: estádio Beira-Rio;

Data e hora: domingo (29), às 18h30min;

Transmissão: SporTV e Premiere;

Ingressos: Tem promoção para os sócios. Aqueles que estiveram em dia desde junho deste ano têm direito a ingresso cortesia, sem qualquer custo para acompanhante. Limitada a 2 mil cortesias, a promoção, válida para as Áreas Livres, poderá ser resgatada no Mundo Colorado.