Gre-Nais no dia 20 de setembro: três clássicos e supremacia colorada

Nesta sexta-feira, 20 de setembro, o Rio Grande do Sul celebra a Revolução Farroupilha, um dos eventos mais importantes para a história do Estado. A data é marcada pelos valores, a garra e a resiliência do povo gaúcho. A relevância histórica do dia também é retratada dentro dos gramados. Símbolos do tradicionalismo e da força gaúcha, a dupla Gre-Nal já realizou enfrentamentos marcantes entre si no feriado - com a supremacia colorada: duas vitórias e um empate em três clássicos.

A maior rivalidade do Brasil — e uma das maiores do mundo — teve três capítulos da sua vasta história escritos no Dia do Gaúcho. Todos os jogos foram disputados na década de 1970, com o Gre-Nal 195 sendo o início da trilogia, no dia 20 de setembro de 1970, no Estádio Olímpico. A maior rivalidade do Brasil — e uma das maiores do mundo — teve três capítulos da sua vasta história escritos no Dia do Gaúcho., com o Gre-Nal 195 sendo o início da trilogia, no dia 20 de setembro de 1970, no Estádio Olímpico.

A partida válida pela 15ª rodada do Decagonal Final do Gauchão teve vitória do Inter por 2 a 1, colocando a equipe na dianteira do torneio. Com gols de Loivo, para o lado azul, e Valdomiro e Edson Madureira, para o lado vermelho. A vitória basicamente garantiu o segundo título da sequência colorada de oito taças consecutivas do Estadual.



A revanche no feriado foi disputada dois anos depois, desta vez, no Beira-Rio e pelo Campeonato Brasileiro, mas com um desfecho semelhante. Pela 4ª rodada do Brasileirão de 1972, o lendário zagueiro Figueroa marcou o gol solitário da partida, selando a vitória do Inter por 1 a 0 no Gre-Nal 209 e uma nova frustração gremista.



O último jogo entre as equipes em um 20 de setembro foi em 1979, novamente no Estádio Olímpico e pelo Gauchão. Vindo de duas derrotas na data, os gremistas contaram com o fator local e mesmo assim não conseguiram derrotar o maior rival. Válido pela última rodada da fase final do Estadual, o Gre-Nal 250 teve gols de Jorge Leandro (Grêmio) e Jair (Inter), terminando empatado. Apesar de não vencer, o Tricolor já havia garantido o título daquela edição.