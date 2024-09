Grêmio x Criciúma: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

No confronto direto na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Criciúma nesta quarta-feira (25), às 19h, na Arena, em jogo atrasado da 5ª rodada. A capacidade da casa gremista será para 24 mil torcedores, assim como foi no duelo com o Flamengo, no domingo. A tendência, no entanto, é que não haja lotação. A transmissão fica por conta do Premiere.

A principal atração no confronto é o técnico Renato Portaluppi. Ele retorna à casamata depois de cumprir dois jogos de suspensão imposta pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na tabela, o foco está em se distanciar de vez do Z-4. Ocupando o 12º lugar, o Tricolor está três pontos à frente do Corinthians, que abre a zona da degola.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Dodi; Cristaldo, Monsalve e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Criciúma - Gustavo; Dudu, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula (Fellipe Mateus), Newton e Matheusinho; Arthur Caíke e Allano. Técnico: Cláudio Tencati.

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Douglas Pagung (ES). VAR: Daiane Muniz (SP).

Serviço Grêmio x Criciúma

Local: Arena;

Data e hora: quarta-feira (25), às 19h

Transmissão: Premiere;